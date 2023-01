Anpfiff an Neujahr - eine Tradition der Sportfreunde Rathlosen

Prosit Neujahr! Mit Sekt und dennoch sportlich starteten die Sportfreunde Rathlosen ins neue Jahr. © Fohring

Bei den Sportfreunden Rathlosen wird eine ungewöhnliche Fußball-Tradition gepflegt: Immer an Neujahr - es sei denn, es herrscht gerade eine Pandemie - treffen sich Fußballer der Umgegend zu einem Spiel „Verheiratete gegen Ledige“. Das Ergebnis ist dabei absolut zweitrangig. Der Ursprung des Ganzen dürfte vor 49 Jahren wohl eine Bierlaune gewesen sein.

Rathlosen – Wann genau es begann, lässt sich noch sehr genau benennen. 1974 war es, als sich am Neujahrstag erstmals die „Verheirateten“ mit den „Ledigen“ zu einem Fußballspiel trafen. Aber wer zuvor die doch etwas skurrile Idee hatte, ausgerechnet am Neujahrstag, wenn sich Verheiratete und Ledige gemeinhin verkatert auf Sofas von Silvesterpartys erholen, ein Fußballspiel zu veranstalten, ist nicht überliefert. „Vermutlich war es aus einer Bierlaune heraus“, spricht Sven Schuster einen naheliegenden Verdacht aus. Aber es war eine gute Schnapsidee, wie sich in den Jahrzehnten danach gezeigt hat. Denn am 1. Januar 2023 trafen sie sich wieder, die Verheirateten und die Ledigen, um gegen-



einander Fußball zu spielen. Und nicht nur sie. Längst kicken auch Frauen und Kinder mit, absolvieren ihre eigenen Partien. Alle zusammen folgen sie in Rathlosen einer feucht-fröhlichen Tradition.



Früher hat Sven Schuster selbst noch mitgespielt – erst bei den Ledigen, dann bei den Verheirateten. Doch das geht nicht mehr – der Rücken. Also hilft er, das ganze Drumherum des Events auf die Beine zu stellen. Der Vereinsvorsitzende Fred Schierholz gehört ebenfalls zum Orgateam – wie auch Frank Köster, Annemarie Westrup und Alicia Kruse. Alle wuseln im Flintenbergstadion umher, während ab 13 Uhr die ersten Spielerinnen und Spieler eintreffen. Die einen sehen fit und motiviert aus, manch einer wirkt dagegen etwas – sagen wir – unausgeschlafen. Sven Schuster kennt sie wohl alle und freut sich, dass auch ein alter Kumpel aus Liebenau kommt, um mitzumachen. Wie überhaupt: Es sind nicht nur Rathloser dabei, sondern auch Akteure aus den umliegenden Dörfern. „Stark“ findet Schuster die Anziehungskraft der Veranstaltung, die ein absolutes Alleinstellungsmerkmal besitzt. Wo im Landkreis wird schließlich an Neujahr sonst noch Fußball gespielt? Richtig: nirgends.



Wie man sich denken kann, geht es aber weniger um den Sport. Nach 2 x 30 Minuten wissen selbst Mitwirkende nicht so recht, wie das Spiel ausgegangen ist. Vermutlich 2:0 für die Verheirateten. Ein Triumph! Und eine Vermutung: Lassen es Verheiratete an Silvester doch ruhiger angehen als die Ledigen?



Beim anschließenden Elfmeterschießen zählt erst recht niemand mehr die Treffer, längst steht das Gesellige im Vordergrund. Sven Schuster berichtet, dass es Mitspieler gibt, die sich an Silvester freiwillig als Fahrer gemeldet haben, um beim Neujahrsspiel diese Rolle sicher los zu sein. Um dann auf andere Art Gas geben zu können.



Während auf dem Platz dem Ball nachgejagt wird, laufen im Hintergrund Ballermannhits – als Ansporn für alle. Selbst der aufkommende Regen ist kein Problem – weder für die Spieler und Spielerinnen noch für die rund 100 Zuschauer. Die werden zwar ein bisschen nass, müssen aber bei milden 14 Grad nicht frieren. Das war früher auch schon mal anders, erinnert sich Sven Schuster und erzählt von einem Spiel im Schnee, „als wir hinterher alle die eingefrorenen Zehen an die Heizung halten mussten“. Oder von einem Neujahrstag, als alle erst zur Schneeschaufel greifen mussten, um den Platz zu räumen. Was auch zeigt: Die Tradition wird bei den Sportfreunden Rathlosen gelebt - komme, was wolle.



Aber stopp: Corona war dann doch stärker und hatte die Ampeln für das Neujahrsspiel zuletzt für zwei Jahre auf Rot gestellt. Nun hat es wieder stattgefunden. So wie all die Male davor. Mit Bier und Bratwurst, vielleicht auch mal mit einem Schnäpschen oder einem Glühwein. Dazu Crepes oder Süßes. Und Spaß hat es – von außen betrachtet – auch allen gemacht. Vermutlich wie schon bei der ersten Auflage vor nunmehr 49 Jahren.

Von Bianca Fohring und Carsten Sander