Eine Anlaufstelle für Kinder in Not

Von: Harald Bartels

Das Logo der Kinderschutzinsel findet sich an der Eingangstür, zeigen Bärbel Müller, Claudia Vallan-Böttcher und Richard Schmidt (von links). © Bartels

Sulingen hat seit Kurzem eine „Kinderschutzinsel“. Das Unternehmen Optic Creativ Brillen Schmitz beteiligt sich an einem Projekt des Niedersächsischen Innenministeriums und möchte Kindern in großen und kleinen Notlagen eine Anlaufstelle und schnelle Hilfe bieten.

Sulingen – Seit 65 Jahren ist Optic Creativ Brillen Schmitz an der Langen Straße in Sulingen Ansprechpartner für Brillen und Kontaktlinsen. Nun ist eine weitere Rolle hinzugekommen: Seit einigen Wochen fungiert das Fachgeschäft als Kinderschutzinsel, wie ein entsprechendes Logo an der Eingangstür sichtbar macht.

Bei den Kinderschutzinseln handelt es sich um Anlaufstellen für Kinder, die der Meinung sind, dass sie Hilfe benötigen. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein – ein verpasster Schulbus, Furcht vor Mobbing oder die Sorge, aufgrund von schlechten Zeugnisnoten zu Hause Ärger zu bekommen. „Dabei geht es ausdrücklich um ein niedrigschwelliges Hilfsangebot und um die Unterstützung von Kindern, die den Herausforderungen der eigenständigen Teilnahme am öffentlichen Leben in Einzelfällen nicht gewachsen sind“, heißt es dazu von der beim Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport angesiedelten Kinderschutzallianz, die hinter dem Projekt steht. Und weiter: „Eine tatsächliche Gefährdung oder Bedrohung ist ausdrücklich nicht erforderlich.“

Auf dieses Logo an der Eingangstür sollen Kinder achten. © Bartels

Auf dieses Projekt sei er durch ein Schreiben der Landesinnung der Augenoptiker aufmerksam geworden, berichtet Augenoptikermeister Richard Schmidt. „Das ist eine schöne Geschichte, weil Kinder oft nicht wissen, wo sie hinsollen.“

Das Projekt der Kinderschutzinseln gibt es seit 2020, und bisher sind 150 Inseln über Niedersachsen verteilt, sagt Michaela Schneider, Leiterin der Kinderschutzallianz-Geschäftsstelle im Ministerium, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Inseln werden gut wahrgenommen, in den beteiligten Geschäften gibt es Nachfrage, was der Aufkleber bedeutet.“ Durch die engagierten Mitarbeiter in den Geschäften werde die Idee der Schutzinseln weitergetragen und gelebt. Ihr sind bisher fünf Fälle bekannt, in denen Hilfe erbeten wurde, berichtet Michaela Schneider: „Diese reichten von der Bitte, mit den Eltern telefonieren zu dürfen, bis hin zum Hilfeersuchen einer Mutter, deren Kind gerichtlich entzogen werden sollte; hier konnten wir leider nicht helfen.“

Für die Teilnahme musste das Fachgeschäfte verschiedene Rahmenbedingungen erfüllen, darunter öffentlich zugängliche Geschäftsräume im Erdgeschoss und den Umstand, dass immer wenigstens zwei Mitarbeiter anwesend sind. Für sie liegt von der Kinderschutzallianz eine Liste an Richtlinien vor, wie sie reagieren sollen, wenn ein Kind um Hilfe bittet. „Damit soll den Kindern ein geschützter Raum gegeben werden“, betont Schmidt. Wie das Konzept funktioniert, soll in einer kindgerechten Geschichte ein Büchlein verdeutlichen. „Das können Eltern mitnehmen und dann mit ihren Kindern darüber sprechen“, erläutert der Inhaber. Sein Geschäft ist die erste Kinderschutzinsel in Sulingen, aber auf diesen Status legt er keinen Wert: „Je mehr das anbieten, desto besser. Wichtig ist, dass es in der Öffentlichkeit bekannt wird.“