Angebranntes Essen verursacht Feuerwehreinsatz in Sulingen

Von: Harald Bartels

Nur etwa 30 Minuten dauerte der Einsatz der Feuerwehrkräfte. © Bartels

Sulingen – Eine Mahlzeit, die auf dem Herd vergessen wurde, führte am Mittwoch gegen 17.45 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz.

Das angebrannte Essen in einer Wohnung an der Hohen Straße in Sulingen löste den Brandmelder aus. Laut eines Sprechers der Ortsfeuerwehr Sulingen hätten die Bewohner den Topf bereits vom Herd genommen und die Räume verlassen, als die Feuerwehrkräfte eintrafen. Diese stellten sicher, dass es keine weiteren Gefahrenquellen gibt und lüfteten die Zimmer, sodass die Bewohner nach 30 Minuten wieder in die Wohnung zurückkehren konnten. Insgesamt 18 Kräfte der Ortsfeuerwehren Sulingen, Klein Lessen und Groß Lessen waren im Einsatz, ein Teil von ihnen konnte allerdings bereits auf der Anfahrt umkehren. Vor Ort stand auch ein Team des Rettungsdienstes bereit.