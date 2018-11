Angebot soll ausgebaut werden

Sulingen - Die Türen ihrer Werkstatt im SUN-Park in Sulingen öffnete die „PHV Persönliche Hilfen“ am Samstag für interessierte Besucher. Die Außenstelle der gemeinnützigen Gesellschaft mit Sitz in Diepholz, die ein Betreuungsangebot für seelisch Behinderte in den Bereichen Wohnen und Tagesstruktur vorhält, wurde im Mai 2011 gegründet.

„Wir möchten zeigen, dass es uns gibt“, erklärte Cornelia Ulrich. Sie leitet die Einrichtung für Menschen mit seelischer Behinderung, die vorübergehend oder dauerhaft auf Unterstützung angewiesen sind, seit 2013. Mit verschiedenen Aktionen machte die PHV gGmbH bereits auf sich aufmerksam – etwa durch Auftritte bei Sulinger Stadtfesten, bei denen die Mitarbeiter unter anderem Holzarbeiten aus eigener Produktion verkauften.

In Zusammenarbeit mit der Werkstatt in Diepholz wickelt die Belegschaft Aufträge für große Firmen ab: Die 18 Beschäftigten zerlegen beispielsweise Telefone oder Fensterrahmen in ihre Einzelteile, die dann dem Recyclingprozess zugeführt werden. Angebote wie die Kleidertruhe, in der Secondhand-Kleidung zu günstigen Preisen abgegeben wird, sowie der Waschsalon haben den Bekanntheitsgrad in den letzten Jahren erhöht: Laut Cornelia Ulrich wissen immer mehr private Kunden diese Dienstleistungen zu schätzen. In begrenztem Rahmen bietet die Werkstatt Renovierungs- und Gartenpflegearbeiten an. „Diesen Bereich möchten wir in Zukunft ausbauen“, kündigte Cornelia Ulrich an.

Bernhard Sauer, seit Juli Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft PHV, gehörte ebenfalls zu den Gästen des „Tages der offenen Tür“. „Die Werkstatt in Sulingen zeichnet sich durch ein schönes, familiäres Miteinander aus – nicht zuletzt durch ihre überschaubare Größe“, unterstrich er. Verankert sei in den Räumlichkeiten im SUN-Park auch der ambulante Dienst der Persönlichen Hilfen, der im Sulinger Land 40 Menschen betreut.

Mit der Resonanz auf den „Tag der offenen Tür“ zeigten sich Cornelia Ulrich und Bernhard Sauer sehr zufrieden: „Neben Stammkunden schauten Verwandte und Freunde unserer Beschäftigten vorbei, aber auch Sulinger, die uns bislang noch nicht kannten.“ Die Belegschaft freute sich über das Interesse an ihrer Arbeit. Cornelia Ulrich: „Unsere Klienten haben stolz ihre Arbeit präsentiert, aus der sie viel Selbstbestätigung ziehen. Es ist für sie ein schönes Gefühl, ein wichtiger Teil des Gemeinwesens zu sein.“ - mks