Maria Bavendiek: „Die Kinder leben Yoga“

Die Buchstaben des Wortes „Yoga“ formen die Teilnehmer mit Kursleiterin Maria Bavendiek (Zweite von links). © Bartels

Sulingen – Für das Foto bilden die Teilnehmer des Kinderyoga-Kurses zusammen mit Kursleiterin Maria Bavendiek die Buchstaben des Wortes „Yoga“, doch das ist die Ausnahme – im Mittelpunkt stehen die klassischen Übungen, wenn sich die Gruppe montags in den Räumen des Familiengesundheitszentrums (FGZ) Sulinger Land an der Bassumer Straße in Sulingen trifft.

Mit Kinderyoga befasse sie sich bereits seit sechs Jahren und führe entsprechende Angebote unter anderem in Kindergärten und Schulen sowie privat durch, erklärt die 52-Jährige. Die Coronazeit habe sie genutzt, um auch den „großen Yogaschein“ zu absolvieren, aber „es gibt einen großen Bedarf für Kinderyoga“. Zwar liegen auch hier die bekannten Übungen dem Geschehen zugrunde, allerdings gilt: „Kinderyoga ist ganz anders als Yoga für Erwachsene – spielerischer, lauter, dynamischer.“ Ebenso wie in herkömmlichen Yogastunden gebe es immer einen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, jedoch könnten Kinder sich sehr schnell entspannen: „Sie haben ein natürliches Bedürfnis nach Stille, die tut ihnen gut.“

Die einzelnen Übungen würden jeweils in Geschichten verpackt, wobei nicht so streng auf die korrekte Ausführung geachtet werde. Zudem gebe sie den Teilnehmern auch kleine Übungen für den Alltag mit auf den Weg, beispielsweise für eine bessere Konzentration und zum Ausschalten der äußeren Reize. Grundsätzlich gelte: „Die Kinder leben Yoga, das macht total Spaß“, schwärmt die Sulingerin.

„Das ist ein zusätzliches, tolles Angebot für Sulingen“, freut sich FGZ-Koordinatorin Jennifer Glander. Solch eine Erweiterung sei von Anfang an ihr Wunsch gewesen, und der Kontakt zu Maria Bavendiek sei über das Sulinger Jugendzentrum „Jozz“ vermittelt worden, wo die ausgebildete Yogalehrerin bereits seit Jahren Yogaveranstaltungen im Rahmen des Sommerferienprogramms anbiete.

Anfang September habe dieser erste Kurs begonnen, und „man merkt von Woche zu Woche, dass die Kinder offener werden.“ Auch von den Eltern gebe es viele positive Reaktionen, berichtet Jennifer Glander: Von ihnen sei bemerkt worden, dass die Teilnehmer stärker zur Ruhe kommen, etwas für ihren Alltag mitnehmen könnten und sich selbst bestätigt fühlten.

Der laufende Kurs endet vor den Herbstferien, aber weitere Angebote für Kinder von acht bis zwölf Jahren seien vorstellbar, ob als Kurs oder als Workshop, sagt Maria Bavendiek. Interessierte können sich für weitere Informationen an das FGZ wenden (Tel.: 0 42 71 / 7 83 82 50; E-Mail: fgz@sulingen.de). Näheres findet sich, ebenso wie die übrigen Angebote, auch auf der Internetseite der Einrichtung.