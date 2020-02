Andrang auf Fahrradboxen hält sich in Grenzen

Stadt Sulingen will nach einer Lösung suchen

+ Überhaupt nicht nachgefragt werden bisher die Fahrradboxen beim Busbahnhof. Foto: Bartels

Sulingen – So viel Auswahl ist selten: Wer eine der Fahrradboxen auf dem Park-and-ride-Parkplatz in der Nähe des Busbahnhofs in Sulingen mieten möchte, muss sich bei der Suche nach der Wunschbox keinerlei Einschränkungen unterwerfen, denn keine der Boxen ist aktuell vermietet – und laut Informationen aus dem Rathaus wurde auch noch für keine einzige von ihnen ein Mietvertrag unterzeichnet.