Amtsgericht Sulingen: Ein Fall von Kinder- und Tierpornografie

Von: Volker Rathmann

26 Jahre alter Mann aus der Region Sulingen wird zu einer Bewährungsstrafe verurteilt

Sulingen – Mit einem bizarr anmutenden Sachverhalt aus den Deliktsbereichen Kinderpornografie und Tierpornografie hatte sich jetzt das Schöffengericht am Amtsgericht Sulingen zu befassen. Angeklagt war ein 26-Jähriger aus der Region Sulingen. Dem jungen Mann wurde vorgeworfen, selber tierpornografisches Material hergestellt sowie den Versuch unternommen zu haben, sich in den Besitz von kinderpornografischen Darstellungen zu bringen.

In der Beweisaufnahme wurde als Zeugin eine 33-jährige aus Wagenfeld gehört, die im Vorjahr gemeinsam mit ihrem Ehemann eine Vierecksbeziehung zum Angeklagten und dessen Freundin unterhielt und die Ermittlungen später durch eine Anzeige bei der Polizei ins Rollen brachte.

Demnach stand sie am 23. September 2021 im Chatkontakt mit dem Sulinger. Hierbei hätte dieser von Fantasien bezüglich der fünfjährigen Tochter der Frau berichtet und Nacktaufnahmen des Kindes erbeten. Zur Verdeutlichung seiner Vorstellungen schickte er ihr anschließend aus dem Internet gezogene pornografische Fotos mit entsprechenden Posen erwachsener Frauen. Die Zeugin hätte aber nie in Erwägung gezogen, diesen Wünschen des Angeklagten nachzukommen. Tags darauf übermittelte dieser ihr in einem weiteren Chat ein tierpornografisches Bild, das er unter Einsatz seines Hundes zuvor von sich per Smartphone aufgenommen hatte.

Der nicht vorbestrafte Angeklagte, bei dem bereits im Jahr 2006 eine auf Lernschwäche beruhende Intelligenzminderung diagnostiziert worden war, ließ überwiegend seinen Rechtsanwalt für sich sprechen. Im Kern wurden die Vorwürfe zwar eingeräumt, beruhten demnach aber auf einer sexuellen Dynamik der Beziehung. Zwischenzeitlich habe er diese Beziehung beendet, und er bemühe sich um weitere therapeutische Hilfe. Laut einer fachärztlichen Untersuchung, die Ende 2021 durchgeführt worden war, sei er nicht pädophil.

In seinem Plädoyer machte der Anklagevertreter der Staatsanwaltschaft Verden deutlich, dass es sich bei der Rechtsnorm zum Besitz kinderpornografischer Inhalte um ein sogenanntes Unternehmensdelikt handelt. Die Versuchsstrafbarkeit, wie im angeklagten Sachverhalt, ist daher mit einer vollendeten Tat gleichzusetzen. Der vom Gesetzgeber vorgegebene Strafrahmen beginne seit einer Strafverschärfung aus dem Vorjahr bei einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Negativ für den Angeklagten falle ins Gewicht, dass es sich um eine Tathandlung nahe der Realität handele. Das betroffene Kind sei nicht anonym, sondern existiere in der Wirklichkeit und in seinem (ehemaligen) Umfeld. Hinzu komme dann noch die tierpornografische Verfehlung. Im Ergebnis beantragte die Staatsanwaltschaft daher eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten, die aufgrund positiver Faktoren wie Geständnis, keinerlei Vorstrafen und insgesamt günstiger Sozialprognose zur Bewährung ausgesetzt werden könne.

Der Verteidiger plädierte auf ein günstigeres Strafmaß, da sein Mandant glaubhafte Einsicht gezeigt hätte und davon auszugehen sei, dass er künftig keine Straftaten mehr begehen werde. Das gefestigte Elternhaus biete entsprechenden Halt. Freiwillige therapeutische Maßnahmen seien zudem „angeschoben“. Die Gerichtsverhandlung beeindrucke den Sulinger zudem nachhaltig und möge mit einem gerechten Urteil enden, damit dieser die Möglichkeit bekomme, mit der Sache abzuschließen.

Nach kurzer Beratung verurteilte das Schöffengericht den Angeklagten zur von der Staatsanwaltschaft beantragten Freiheitsstrafe. Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgesetzt. Zur Aufsicht und Hilfestellung wird dem ihm ein Bewährungshelfer an die Seite gestellt.