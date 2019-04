36-Jähriger muss Leistungen zurückzahlen

Sulingen - Ein 36-Jähriger aus Sulingen musste sich jetzt vor dem Amtsgericht verantworten, weil er im Zeitraum von April bis Mai letzten Jahres unerlaubt Leistungen vom Arbeitsamt bezogen hatte.

Der Mann war in den beiden Monaten berufstätig. Es waren ihm 273 Euro gezahlt worden, auf die er keinen Anspruch hatte. In der Gerichtsverhandlung räumte der 36-Jährige die Tat ein. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass er beim Jobcenter hätte melden müssen, dass er Arbeit aufgenommen hatte.

Er gab an, bereits ein Teilbetrag an das Jobcenter zurückgezahlt zu haben. Aufgrund der bereits eingeleiteten Schadenswiedergutmachung stellte das Amtsgericht das Verfahren mit der Auflage ein, dass der Mann den Restbetrag binnen einer Frist von drei Monaten an das Arbeitsamt zurückzahlt.

Andreas Wetzel

Rubriklistenbild: © Symbolbild