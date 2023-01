„Ambulanter Hospizdienst Sulingen und Umzu“ feiert 25-Jähriges

Von: Sylvia Wendt

Engagiert im Ambulanten Hospizdienst: Koordinatorin Elke Borghorst (rechts) und Sabine Rasper. © Burkard Meyendriesch

Sulinger Land – Wo sterben? In der Klinik, das wünschen sich die Allermeisten eher nicht. Lieber wäre es ihnen in einer vertrauten Umgebung. Etwa zu Hause. Elke Borghorst, Koordinatorin beim „Ambulanten Hospizdienst Sulingen und Umzu“ berichtet von Zeiten, da wurden verstorbene Familienangehörige in der heimischen Diele aufgebahrt. Auf dass sich jeder verabschieden konnte. „Das gehörte einfach dazu“, sagt Borghorst und meint: Der Tod gehörte eher selbstverständlich dazu. Wie heute umgehen mit Sterben und Tod?

Seit 25 Jahren sind ehrenamtliche Mitglieder im „Ambulanten Hospizdienst Sulingen und Umzu“ die helfende Hand, die verständnisvolle Stütze: „Toll, dass es so was gibt, wo man nachfragen kann“, das habe sie sich gedacht, erinnert sich Sabine Rasper aus Scholen, als sie vom Hospizdienst las. Damals lebten ihre Eltern noch, sich zu engagieren, habe ihr da ferngelegen. Doch dann ändert sich alles: Raspers Vater stirbt, sie holt ihre Mutter zu sich nach Scholen. „Der Ambulante Hospizdienst hat mir in der Begleitung meiner Mutter sehr geholfen.“ Handreichungen, kleine Tipps mit großer Wirkung, Unterstützung: Rasper erinnert sich an viele Informationen, die sie erhielt. „Woher soll man das denn wissen?“ Heute ist sie selbst engagiert, hat sich ausbilden lassen. 100 Stunden umfasst die Ausbildung der Ehrenamtlichen.

Das Team des Ambulanten Hospizdienstes wird beständig mit dem des stationären Sulinger Hospizes „Zugvogel“ verwechselt, das es seit Mai 2018 gibt, oder als dort angegliedert gesehen. Beides ist falsch. Angegliedert ist der Dienst an den Kirchenkreis, gleichwohl konfessionsübergreifend.

Die Ehrenamtlichen im Ambulanten Hospizdienst begleiten seit 25 Jahren schwerkranke und sterbende Menschen in Sulingen und den umliegenden Samtgemeinden Siedenburg, Schwaförden und Kirchdorf. Es verwundert, dass vielen Menschen dieser ehrenamtliche Dienst am Nächsten nicht bekannt ist, stellen Rasper und Borghorst fest. Das Team des Ambulanten Hospizdienstes begleitet kranke und sterbende Menschen in ihrer vertrauten Umgebung, an der Seite der An- und Zugehörigen. „Damit dies möglich wird, greifen viele Arme ineinander. Der Ambulante Hospizdienst ist eine ganz wichtige Stütze, denn er gibt Sicherheit sowohl für den kranken und sterbenden Menschen, als auch für seine Angehörigen, einfach durch das Dasein und Zuhören. Der Dienst bietet Beratung bei Verfügungen und Vollmachten und ermöglicht Entlastung der Angehörigen, sodass diese etwas für sich tun und dabei Kraft tanken können“, beschreibt es Sabine Rasper.

Alle Ehrenamtlichen wurden in Schulungen auf diese Aufgabe vorbereitet und nehmen an Weiterbildungen teil. Elke Borghorst, obwohl 30 Jahre als Intensivschwester und heute noch für 20 Stunden als Krankenschwester an der Klinik Sulingen tätig, erklärt: „Es ist ein Unterschied. Als Intensivschwester gehörte das Sterben fast täglich dazu. Doch der Umgang im Krankenhaus zwischen Schwester und Patient ist ein anderer, als der, wenn ich namens des Hospizdienstes zu Hause bei jemandem bin. Das ist eine Herausforderung. Vieles nimmt man einfach selbst mit nach Hause. Und deshalb auch gibt es eine Supervision für die Aktiven, damit diese über ihre Erlebnisse sprechen. Das Erlebte macht ja auch mit mir was.“

Das stationäre Hospiz mache den ambulanten Dienst nicht überflüssig. „Im Gegenteil“, sagt Sabine Rasper. Deshalb auch bietet der Ambulante Dienst viele Facetten: In Sulingen wird regelmäßig ins Trauercafé eingeladen, das durch Ehrenamtliche betreut und geleitet wird. Seit einigen Jahren wird im „Letzte-Hilfe-Kurs“ innerhalb eines vierstündigen Seminars allen Teilnehmern Sicherheit im Umgang mit schwerkranken und sterbenden Menschen vermittelt. Mittlerweile habe der Ambulante Hospizdienst auch zertifizierte Trauerbegleiter, wie Sabine Rasper es ist. Diese können dank großzügiger Spenden nach den Richtlinien des Bundesverbands Trauerbegleitung umfassend ausgebildet werden. Sie bieten Einzelgespräche und Gruppenangebote für Trauernde an.

Immer wieder werde das Netz der vielfältigen Hilfen und Unterstützungen erläutert und aufgezeigt. „Wir sind im Landkreis Diepholz gut aufgestellt“, lobt Sabine Rasper: Hilfe reiche vom Ehrenamt bis hin zur professionellen Psychotherapie, die wiederum immer noch mit einem Stigma behaftet sei, kritisiert Rasper.

Im Jubiläumsjahr möchten die Aktiven des Ambulanten Hospizdienstes verstärkt auf sich aufmerksam machen und bereiten eine Reihe von Terminen vor. Auch vor dem Hintergrund, dass all diese Angebote durch Spenden finanziert sind und den Menschen, unabhängig von ihrer Konfession, zugutekommen. Mitglieder und Unterstützer werden stets gesucht.

Eine Fahrradsternfahrt aller Ambulanten Hospizdienste im Landkreis nach Twistringen ist für Samstag, 3. Juni, geplant. Reserviert ist der Sonntag, 10. September, auf dem „Kunsthof Bockhorn“ bei Anne und Bernd Neumann für den Jubiläumsgottesdienst.

Über die Arbeit: „Ziel ist, Unterstützung anzubieten“ Der „Ambulante Hospizdienst Sulingen und Umzu“ begleitet sterbende Menschen und deren Angehörige zu Hause in gewohnter Umgebung, in Pflegeeinrichtungen, im Krankenhaus, im Hospiz und in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. „Ziel unserer Arbeit ist es, den Menschen, die von einer fortschreitenden und lebensverkürzenden Erkrankung betroffen sind, Unterstützung anzubieten. Dabei steht nicht nur der Erkrankte im Mittelpunkt, sondern seine ganze Familie“, heißt es auf der Homepage des Dienstes. „Wir verstehen Sterben und Tod als natürlichen Teil des Lebens und möchten die Menschen dabei unterstützen, ihre letzte Lebensphase selbst zu bestimmen.“ Das Team des Ambulanten Dienstes begleite Menschen unabhängig von deren Alter, Nationalität oder Religion und unterliege selbstverständlich der Schweigepflicht. Für die Betroffenen und ihre An- und Zugehörigen entstehen durch die Begleitung keine Kosten. Der Ambulante Hospizdienst wird im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft der Kirchengemeinden im Sulinger Land von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen getragen. Quelle: Hospizdienst