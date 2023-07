Ambulanter Hospizdienst in Sulingen bietet Kursus „Letzte Hilfe“

Die Absolventen des jüngsten „Letzte-Hilfe“-Kurses des „Ambulanten Hospizdienstes Sulingen und umzu“ mit Brigitte Book (sitzend, rechts) und Dieter Stamme (stehend, Zweiter von links). © Ambulanter Hospizdienst

Sulingen – Sterben gehört zum Leben – und ist dennoch nie alltäglich, immer individuell. Und schmerzhaft. Der „Ambulante Hospizdienst Sulingen & Umzu“ hilft, wenn die Trauer überhandnimmt. „Wir bieten einen Basis-Kursus zur ,Letzten Hilfe‘ an, in dem Bürgerinnen und Bürger lernen, was sie für ihre Mitmenschen am Ende des Lebens tun können. Wissen um Letzte Hilfe und Umsorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen muss – wieder – zum Allgemeinwissen werden“, heißt es über den Kursus. Versierte Ansprechpartner in Sachen „Letzte Hilfe“ sind Dieter Stamme und Brigitte Book.

Den Erste-Hilfe-Kursus sollte ja jeder kennen – was ist mit dem Letzte-Hilfe-Kursus? Was wäre daraus wichtig für jeden zu wissen?

Dieter Stamme: Da aufgrund des demographischen Wandels in vielen Familien der Umgang mit der letzten Lebensphase nicht mehr in den Familien gelebt wird oder werden kann, sind die Menschen gerade in Bezug auf das Sterben in der eigenen Häuslichkeit unsicher geworden. Die Fragen, wie viel und ob ich überhaupt einem nahestehenden, schwererkrankten oder sterbenden Menschen beistehen kann, soll im Letzte-Hilfe-Kursus erörtert werden. Die Themen um Sterben, Tod und Trauer stehen im Mittelpunkt und hier besteht die Möglichkeit, in einem kleinen Rahmen – der Kurs hat meist zwischen zehn und 18 Teilnehmer – hierüber zu sprechen und an Sicherheit zu gewinnen. Auch eine Auseinandersetzung mit eigenen Erfahrungen wird angeregt, es bietet sich Raum zur Aussprache.

Was umfasst der Letzte-Hilfe-Kursus?

Brigitte Book: Vier Module mit Unterrichtseinheiten zu 45 Minuten. In Modul eins geht es um das Thema „Sterben ist ein Teil des Lebens“. Ab wann beginnt Sterben? Es ist eine Einladung, sich darüber Gedanken zu machen. In Modul zwei geht es um „Vorsorgen und entscheiden“, etwa um Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Modul drei heißt „Leiden lindern“: Was kann ich als Laie tun? Etwa Mundpflege leisten – oder einfach da sein. Modul vier beschäftigt sich mit „Abschied nehmen“. Hier geht es um Trauer, Rituale und eigene Erfahrungen.

Welche letzte Hilfe empfinden Sie persönlich als so wichtig, dass man darüber zu Lebzeiten spricht und es klärt?

Dieter Stamme: Als An- oder Zugehöriger darf man ruhig etwas mutiger werden und sich aktiv einbringen. Solange der Schwererkrankte oder Sterbende sich noch selber mitteilen kann, ruhig Themen zaghaft ansprechen und erspüren, ob noch Gesprächsbedarf besteht. Auch leichte Berührungen, auch einfach die Hand zu halten, können ein Gefühl von Verbundenheit hervorbringen. Es ist ein Feingespür dafür zu entwickeln, was mein Gegenüber wohl möchte, wobei auch eine Absage verkraftet werden muss, denn: Im Mittelpunkt stehen das Wohl und die Erhaltung von Lebensqualität meines Gegenübers.

Was wird meistens versäumt, wäre aber wichtig zu klären?

Brigitte Book: Es ist normal, dass Unsicherheit besteht. Jeder stirbt seinen eigenen individuellen Tod und alles darf – ohne Bewertung – seinen Raum haben.

Welche Infos und Termine in Bezug auf Letzte Hilfe gibt es?

Dieter Stamme: Die Letzte-Hilfe-Kurse können beim ,Ambulanten Hospizdienst Sulingen & Umzu‘ angefragt werden und ab einer Gruppengröße von etwa zehn Personen vereinbaren wir einen gemeinsamen Termin. Zudem bietet unsere Ehrenamtliche Sabine Rasper über die Volkshochschule ebenfalls Letzte-Hilfe-Kurse an. Hier ist jeder eingeladen, der Interesse an dem Thema als Einzelperson hat, aber auch Gruppen können sich anmelden. Zum Abschluss eines jeden Kurses gibt es für die Teilnehmer ein kleines Büchlein, das die behandelten Themen aufgreift.Wer sich eingehender mit den Themen beschäftigen möchte und sich ehrenamtliche Einsätze im Hospizdienst vorstellen kann, für den ist vielleicht die Qualifizierung im Vorbereitungskurs zum Hospizbegleiter etwas.

Persönliche Wege in den Ambulanten Hospizdienst: Dieter Stamme und Brigitte Book Dieter Stamme ist Krankenpfleger, Fachpfleger Gemeindekrankenpflege und Palliative-Care-Kraft. Der 66-Jährige sagt: „Beruflich und ehrenamtlich ist mir die Pflege und Begleitung sehr wichtig. Gerade in einer Zeit der Sprachlosigkeit gegenüber Sterbenden mache ich immer Mut, die Sprachlosigkeit zu überwinden und mit dem Sterbenden zu reden, ihm etwas vorzulesen, und, so er möchte, auch mit ihm zu beten, zu singen und das Gespräch über Tod und Sterben zu suchen, wenn das gewünscht ist.“ Stamme engagiert sich seit sechs Jahren ehrenamtlich im „Ambulanten Hospizdienst Sulingen & Umzu“. Die Letzte-Hilfe-Kurse sollen die Sprachfähigkeit wieder herstellen und die Starre lösen, um in der letzten Phase des Lebens letzte Wünsche zu erfüllen oder auch einfach nur kleine Handreichungen. „In den Kursen geht es nicht nur um die Sterbenden, sondern auch um die Lebenden: Was ist eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung, was muss ich alles regeln in Bezug auf mein Sterben“, erklärt Stamme. In einem Qualifizierungskursus werden Menschen befähigt, diesen Dienst ehrenamtlich zu leisten. Der Kursus umfasst 100 Stunden plus einem Praktikum, der nächste beginnt Anfang 2024. Brigitte Book ist gelernte Sparkassenkauffrau und -fachwirtin. Mit Familiengründung und Geburt der drei Kinder war die heute 53-Jährige „gut und gerne Hausfrau und Mutter im Hauptberuf“. Es sind private Gründe, die Brigitte Book auf den Vorbereitungskursus zur Sterbebegleiterin aufmerksam werden ließen. „Mit den Themen Sterben, Tod und Trauer und Begleitung von schwererkrankten und sterbenden Menschen wollte ich persönlich einen natürlichen Umgang finden.“ 2012 absolvierte sie den Qualifizierungskursus zur Hospizbegleiterin. Berufliche Veränderungen folgten. Book studiert Soziale Arbeit in Vechta, ist seit 2016 Sozialpädagogin B.A. und arbeitet mit einer halben Stelle in einem Jugendwohnheim in Asendorf. Als 2019 die langjährige Vollzeit-Koordinatorin Patricia von Bodecker in den Ruhestand verabschiedet wurde, übernahm Elke Borghorst eine halbe Stelle als Koordinatorin. Nach Fort- und Ausbildungen in Palliative Care, dem Besuch des Koordinations- und Leitungsseminars stieg Brigitte Book ebenfalls als Koordinatorin mit halber Stelle ein.