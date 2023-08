Am Sulinger „Westpoint“ fließt wieder Strom in die Auto-Akkus

Von: Harald Bartels

Schon zahlreiche Nutzer hat Lars Jantzon an der neuen, besonders geschützten Ladesäule beobachtet. © Bartels

Sulingen – Er fließt wieder, der Strom aus der Schnellladesäule am Autohof „Westpoint“ in Sulingen. Und das wird rege nachgefragt: „Wir hatten schon jede Menge Nutzer“, berichtet Lars Jantzon, Geschäftsführer von „Jantzon & Hocke“.

Die neue Säule war notwendig geworden, weil Ende März eine Autofahrerin aus dem Landkreis Osnabrück das Vorgängermodell mit solcher Wucht gerammt hatte, dass es aus der Verankerung gerissen worden war (wir berichteten). Insgesamt entstand dabei laut Jantzon ein Schaden „im mittleren fünfstelligen Bereich“, der zudem nicht in voller Höhe von der Versicherung der Verursacherin getragen wurde.

„Gefühlt war es für die Versicherung der erste Schaden mit einer Ladesäule überhaupt“, erinnert er sich. Rein äußerlich sei wenig zu erkennen gewesen, aber auch ein Sachverständiger habe nicht mit Sicherheit sagen können, wie funktionsfähig die elektronischen Bauteile im Innern der Säule noch waren – ganz zu schweigen von der Sicherheit der elektrischen Leitungen zum Laden von Elektrofahrzeugen.

Damit war klar, dass eine neue Säule installiert werden musste. Dabei habe man die Schwierigkeiten beim Aufbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland „hautnah gespürt“, sagt Jantzon: „Wir haben richtig gelitten.“ Dabei mussten nicht nur die Lieferzeiten für die Bauteile einbezogen werden, sondern auch die Wartezeit auf die Fachfirmen für die notwendigen Arbeiten. „Mehr als vier Monate hatten wir keine Ladesäule, aber es gab sehr, sehr viele Anfragen, weil die Leute laden wollten, und auch unsere zahlreichen Stammkunden haben immer wieder nachgehakt, wann es so weit ist.“

Für die Neuinstallation musste zunächst das alte Fundament entfernt werden, bevor ein neues in den Boden eingebracht werden konnte. Anschließend konnte die Säule installiert werden, bevor sie schließlich in die entsprechenden Ladesysteme eingebunden wurde. Zum Schutz vor erneuten Unfällen steht nun ein Betonklotz vor der Säule. Das ist laut Jantzon aber nur ein Provisorium, bis an seiner Stelle zwei Poller mit verstärktem Fundament aufgestellt werden.

Bei der neuen Säule handelt es sich im Vergleich zum Vorgänger bereits um die nächste Generation, wenn auch von einem anderen, weit verbreiteten Hersteller. Nach wie sind bis zu 100 Kilowatt Ladeleistung möglich – „das reicht hier in der Regel“, wie Jantzon festgestellt hat. Allerdings bieten die Ladeplätze nur noch den CCS-Stecker, der mit Gleichstrom (DC) lädt; der CHAdeMO-Anschluss, der vor allem bei älteren Elektrofahrzeugen japanischer Hersteller verbreitet ist, wird nicht mehr angeboten: „Die Fahrer haben meist einen Adapter für den CCS-Stecker dabei.“ Auch Hybridfahrzeuge können hier nicht mehr geladen werden, weil kein Typ 2-Stecker für Wechselstrom (AC) vorhanden ist. Solche Fahrzeuge nutzen laut Jantzon aber ohnehin kaum solche Schnellladesäulen, aber bei Bedarf werde für sie noch eine Wallbox installiert. Eine weitere Neuerung: Das neue Modell akzeptiert mehr Ladekarten zum Bezahlen als der Vorgänger.

Für den derzeitigen Bedarf reichen zwei Ladeplätze aus. „Am neuen Standort (im Gewerbegebiet Vorwerker Heide, die Redaktion) werden wir das Thema wieder aufgreifen“, kündigt Jantzon an. Mit dem Baubeginn dort rechnet er für Anfang des Jahres 2024.