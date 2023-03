Durch die Sulinger Innenstadt laufen – und walken

Von: Harald Bartels

Teilen

Mit dem Start- und Zielbereich im Rücken werben Christian Jost, Stefanie Kramer, Bianca Heitmann und Volker Wall (von links) für den Citylauf. © Bartels

Sulingen – Für die sechste Auflage des Sulinger Citylaufs am Freitag, 9. Juni, sind die Vorbereitungen bereits weit gediehen – und ab Samstag, 1. April, können sich Teams für die Teilnahme anmelden.

Dabei hat das Planungsteam, bestehend aus Initiator Christian Jost, Bianca Heitmann (Intersport Ranck), Volker Wall (Vorsitzender TuS Sulingen), Stefanie Kramer (Kreissparkasse Grafschaft Diepholz) und Wiebke Nietfeld (Kaufhaus Ranck), den Kreis der Teilnehmer in diesem Jahr geöffnet: Erstmals können neben Läufern auch Walker teilnehmen – sowohl in der Nordic-Variante mit Stöcken als auch klassisch ohne. „Wir sind immer wieder von Walkern darauf angesprochen worden“, berichtet Bianca Heitmann. Auch für die „Nichtläufer“ ist der Citylauf eine Teamveranstaltung mit wenigstens drei Mitgliedern pro Mannschaft. Eine Besonderheit dabei: Hier zählt nicht die schnellste Zeit, sondern die Platzierungen eins bis drei werden am Ende unter allen Gruppen ausgelost. Zu gewinnen gibt es Gemeinschaftspreise, denn „die Walker laufen gerne gemeinschaftlich, und es geht ja auch um Geselligkeit“, betont Heitmann.

Ob diese Neuerung ein Erfolg wird, weiß sie nicht – aber Christian Jost ist sehr zuversichtlich: „Ich bin noch nie so viele Flyer beim Frühlingsfest losgeworden wie diesmal.“ Wie in den Vorjahren hatte er hier für den Citylauf geworben. „Viele haben gesagt, dass sie nicht laufen können – aber für Walking haben sie sich doch interessiert.“

Ansonsten bleibt die Veranstaltung in ihrer bewährten Form mit den gewohnten Strecken: Der Kinderlauf führt auf 1 200 Metern Länge vom Start- und Zielbereich am Froschbrunnen auf der Langen Straße über die Hindenburgstraße, Schützenstraße, Kleine Straße und Obere Straße. Der Lauf für die Jahrgänge 2019 bis 2014 startet um 17 Uhr, die Jahrgänge 2013 bis 2008 folgen um 17.30 Uhr. Für Erwachsene und Walker führt der Weg die über die Hindenburgstraße, Obere Straße, Kleine Straße, den Mittelschulweg, die Straße „Am Deepenpool“, Galtener Straße und die Lange Straße. „Von der Kirche aus kann man schon den Zielbogen sehen und läuft 700 Meter die Lange Straße hoch – das ist schon eine coole Streckenführung“, schwärmt Jost. Die Walker legen eine Runde auf der gut 2,5 Kilometer langen Strecke zurück, die Läufer absolvieren zwei Runden. Start für beide Gruppen ist um 18.30 Uhr.

Im Ziel gibt es nach der Siegerehrung eine Party mit kalten Getränken, Softeis, dem neuen Foodtruck von Janos Janik und Musik.

Teilnehmen können, wie gewohnt, Dreierteams aus Vereinen, Firmen, Freundeskreisen und sonstigen Gruppen. Die Anmeldung ist ab dem 1. April freigeschaltet auf der Internetseite zum Citylauf. Hier finden sich auch alle weiteren Informationen zur Veranstaltung.

Vieles an Details „drumherum“ ist ebenfalls bereits festgelegt: Um die Sperrung der Laufstrecken kümmern sich Mitglieder des THW-Ortsverbandes Sulingen sowie Eckhard Bieder und Fritz Fenne vom TuS Sulingen. Die Sperrungen werden jeweils aufgehoben, nachdem der letzte Läufer / Walker die Strecke passiert hat, nur der Start- und Zielbereich bleibt bis 23 Uhr gesperrt. Noch nicht endgültig fest steht, ob der Lauf mit einer Drohne von einem ausgebildeten Piloten überflogen werden darf, um den Zuschauern das Geschehen auf einen großen Monitor zu zeigen.

Wer sich für den Citylauf in Form bringen möchte, kann sich kostenlos dem Vorbereitungstraining anschließen, das Christian Jost anbietet. Ab Dienstag, 11. April, startet die Laufgruppe jeweils dienstags und donnerstags um 18 Uhr vor dem Haupteingang des Kaufhauses Ranck. Alle Teilnehmer erhalten individuelle Trainingspläne, um in den acht Wochen bis zum Citylauf die gewünschte Fitness zu erreichen. Zudem kommt Jost gerne in Schulen und Kindertagesstätten, um Kinder und Jugendliche zum Mitmachen zu motivieren – zwei Kindergärten haben sich bereits angemeldet.

Um Bewegung geht es auch beim Schrittzählerwettbewerb, der in Kürze beginnen soll, wie TuS-Präsident Wall ankündigt. Dabei können die Teilnehmer auf der Citylauf-Internetseite ihre absolvierten Schritte eingeben, und unter allen, die mitmachen, werden ein Ranck-Einkaufsgutschein und weitere Preise verlost. Volker Wall: „Es soll ein Anreiz sein, sich zu bewegen.“