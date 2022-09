Ausgelassen feiern in Sulingen bei den „drei tollen Tagen“

Von: Harald Bartels

Teilen

Auf zahlreiche Besucher, wie hier 2018, hoffen die Veranstalter wieder für das Altstadtfest. © Bartels

Sulingen – Nach der Pause kehren die „drei tollen Tage“ zurück vom 2. bis 4. September in Sulingen. Auftakt ist das Abendpicknick am 2. September, am 4. September folgt der große Flohmarkt, und den Höhepunkt bildet wieder das Altstadtfest am 3. September.

Die Organisation liegt vorrangig in Händen von Feenja Jürgens (wir berichteten), und sie nennt die Einzelheiten des Programms: Die Veranstaltung erstreckt sich wieder über den Bereich der Langen Straße zwischen der Kirchenkreuzung und der Kampstraße und wird an beiden Enden von einer Bühne abgeschlossen.

An der Kirchenkreuzung hat die „Lloyd Shoes“-Bühne ihren Platz. Hier eröffnet um 19 Uhr die Top-40-Band „Certain Souls“ aus Sudwalde das Programm mit aktuellen Hits aus den Charts sowie Klassikern aus Rock, Pop und Schlager. Für 21 Uhr wird dann der Auftritt von Stargast Nino de Angelo erwartet, der seine großen Hits und aktuelle Songs präsentieren wird. Anschließend übernimmt „Certain Souls“ wieder die Regie.

Das Plakat zum Altstadtfest in Sulingen präsentiert Feenja Jürgens. © Bartels

In der Kampstraße zu finden ist die „Gerdes+Landwehr“-Bühne. Auf ihr beginnen um 19.30 Uhr „Mainstreet Powerrock“ aus Weyhe mit Coversongs aus dem Bereich Classicrock von AC / DC bis ZZ Top. Dem Sulinger Publikum sind sie bereits bekannt von der Veranstaltung „Sulingen tanzt!“ im Frühjahr, als sie im Hotel „Zur Börse“ auftraten. Gegen 22 Uhr übernimmt dann „Kiez Live“ aus Hamburg mit Covern aus Rock und Pop. Sie seien bereits mehrfach in Twistringen erfolgreich gewesen, berichtet Jürgens, und gehören in diesem Jahr zum Line-up des Reload Festivals in Sulingen.

Auf beiden Bühnen wird in den Pausen ein DJ für Musik sorgen. Zwischen dem „Capo Caccia“ und dem „Amtsschimmel“ werden verschiedene Buden, Stände und Wagen für Verpflegung sorgen, ob Bratwurst, Burger und Pizza oder Bier, Cocktails und alkoholfreie Getränke.

Nino de Angelo ist mit seinen großen Hits der Stargast der Veranstaltung. © Privat

Wichtig sei ihr gewesen, sowohl Bands aus dem Umkreis dabei zu haben als auch Acts von außerhalb, so die Organisatorin. Daher habe sie bereits frühzeitig die Bühnen und die Bands gebucht. Die Foodtrucks seien dagegen mit ihren Zusagen zurückhaltend gewesen, aber „nach der Kneipennacht bin ich sehr zuversichtlich, dass die Sulinger das wieder annehmen.“

Sehr gut sei die Unterstützung durch die Sponsoren gewesen, hebt sie hervor. Schnell hätten sich viele Unternehmen gemeldet, mit denen sie offene Gespräche geführt habe. „Lloyd Shoes“ und „Gerdes+Landwehr“ seien als größte Sponsoren Namensgeber der beiden Bühnen geworden, aber auch Jantzon & Hocke, die Stadt Sulingen und die Initiative Sulingen hätten sich mit namhaften Beträgen beteiligt. „Es waren alle sehr hilfsbereit, und es gab bisher nur positive Reaktionen.“

Einzig bei den Thekenkräften suche man noch Verstärkung. Anfragen nimmt Jürgens telefonisch entgegen (Mobil: 01 60 / 98 12 74 19).