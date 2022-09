Alte Bekannte und neue Gesichter am Sulinger „Jozz“

Von: Harald Bartels

Die Formation „VannuyZ“ aus Sulingen und Diepholz probiert ihr Unplugged-Set aus. © Privat

Sulingen – Die Reihe der Terrassenkonzerte am Sulinger Jugendzentrum „Jozz“ neigt sich – wie der Sommer – dem Ende entgegen: Am morgigen Samstag, 10. September, ab 20 Uhr bildet der vierte Konzertabend mit drei Acts aus Norddeutschland das Finale.

Bereits zweimal gab das Duo „A Fox’s Burrow“ aus Hannover ein Gastspiel im „Jozz“ im Rahmen der Konzertreihe „Ruhige Nummern“. „Sie sind bei unserem Publikum sehr beliebt“, weiß Mitorganisator Volkhardt „Raspe“ Schumacher. Das Ensemble stehe für melancholischen Indie-Pop, vorgetragen mit einer unverwechselbaren Stimme und begleitet von Gitarre und Synth-Sounds. „Mit ihrer einmaligen Art wissen Sissi und Johannes auf kleinen wie großen Bühnen zu überzeugen.“

Am Samstag ebenfalls dabei ist Jens Hudemann alias Stenz aus Oldenburg. „Seit Jahren stehen wir mit Stenz in Kontakt – immer war was im Weg, kam was dazwischen“, verrät Schumacher. „Mit meiner Anfrage habe ich offene Türen eingerannt.“ Nachdem er krankheitsbedingt alle Termine im August absagen musste, freue sich Stenz nun riesig auf „unsere kleine Bühne“. Stenz bewege sich im Bereich der Singer-Songwriter und sehe seine Musik als eine Form des Gesprächs – Momentaufnahmen von Stimmungen, Gedanken und Ideen.

„A Fox’s Burrow“ aus Hannover. © Privat

Den Abschluss bildet das Quartett „VannuyZ“, entstanden aus verschiedenen Sulinger und Diepholzer Projekten. Eigentlich verorten sich die vier Mitglieder eher im Bereich zwischen Heavy Metal und Punk, doch nun haben sie ein Unplugged-Set geschrieben. „Sie können es kaum erwarten, das live zu präsentieren“, weiß Volkhardt Schumacher.

Wie bei den drei vorigen „Terrassenkonzerten“ auch wird für die Veranstaltung kein Eintritt erhoben, stattdessen steht ein Spendentopf zugunsten der auftretenden Künstler bereit. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in das „Jozz“ verlegt.

Singer-Songwriter Stenz aus Oldenburg. © Hendrik Mödden