Sulinger Filmpalast: „Als Treffpunkt etablieren“

Die Zahl der in den deutschen Kinos verkauften Tickets war 2018 im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Der Sulinger Filmpalast steuert gegen.

Sulingen – Die Filmförderungsanstalt meldet alarmierende Zahlen: Bundesweit seien die der in den deutschen Kinos verkauften Tickets im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 13,9 Prozent auf 105,4 Millionen zurückgegangen. Folge der zunehmenden Angebote der Streamingdienste? Sandra und Holger Glandorf vom Filmpalast Sulingen wollen gegensteuern, unter anderem mit der Kampagne „Unser Kino für Sie“.

„Kino ist nicht nur für die regulären Vorstellungen da“, sagt Sandra Glandorf mit Blick auf das Angebot der Sonderveranstaltungen.

Die Zielgruppe? Laut Glandorf Firmen, Vereine und Verbände. Unter anderen zählten bereits Landfrauenvereinigungen, der Ambulante Hospizdienst Sulingen und umzu, aber auch Parteien wie Bündnis 90 / Die Grünen und Firmen wie Lloyd Shoes zu den Gruppierungen, die in regelmäßigen Abständen die Räumlichkeit des Filmpalastes anmieten. Sandra Glandorf: „Wir wollen Kino als Treffpunkt etablieren.“

Filmpalast-Mitarbeiter Achim Sander: „Viele wissen nicht, dass wir bei Bedarf auch Catering vermitteln – und bei den Sondervorstellungen Wunschfilme zeigen. Wir haben die Räume auch schon für Modenschauen zur Verfügung gestellt.“

+ Catering in den Räumen des Filmpalastes: „Die Leute kommen ins Gespräch“, sagt Achim Sander. © Schlotmann

Die Mitarbeiter des Sulinger Schuhherstellers Lloyd Shoes waren jetzt zum 18. Mal Gäste der Mitarbeiter des Filmpalastes. Silvia Klenke für den Betriebsrat: „Das wird von den Kollegen sehr gut angenommen.“ Die Mitarbeiter zahlten den Eintritt, die Geschäftsführung von Lloyd Shoes übernehme die Kosten für das Catering. Empfohlen hatte Achim Sander den Mitarbeitern des Schuhherstellers für ihren jüngsten Besuch die Produktion Dumbo von Walt Disney Pictures. „Ein idealer Familienfilm“, sagt Silvia Klenke mit Blick auf die Kinder, die ihre Kollegen mit zu der Vorstellung gebracht hatten. „Unsere Kinobesuche sind richtige Familienveranstaltungen.“

Filmpalast seit 1992 in Sulingen

Achim Sander: „Das Schöne dabei ist, dass die Leute beim Catering in der Pause ins Gespräch kommen.“ Die Mitarbeiter der Verwaltung von Lloyd Shoes, etwa, mit denen des Lagers: „Was man sonst ja während der Arbeitszeit nie machen kann. Und das kommt sehr gut an.“

Der Filmpalast verfügt über drei Säle: den Saal „Movie“ mit 110 Plätzen, den Saal „Hollywood“ mit 139 Plätzen sowie den Saal „Oscar“ mit 55 Plätzen.

Engagement in Nienburg

1992 hatte Holger Glandorfs Vater Franz-Josef das Kino in Sulingen eröffnet; zunächst mit einem Saal, dem heutigen „Movie“, und als Zweitbetrieb neben dem Kino in Twistringen. 1997 erweiterten die Glandorfs das Lichtspielhaus und bauten den Saal „Hollywood“ an. Holger Glandorf investierte 2010 in Kino Nummer drei, das „Oscar“. 2017 erst feierte der Familienbetrieb 25-jährige Präsenz am Standort Sulingen. Holger Glandorf sprach dabei schon von den Gedanken eines weiteren Anbaus. Sandra Glandorf: „Die Pläne sind nicht verworfen.“ Aktuell habe das Neubau-Projekt in Nienburg Vorrang. Im „Filmpalast am Hafen“ in der Nachbarstadt entstehen derzeit sieben Kinosäle.