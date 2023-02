Als Schöffe Platz nehmen auf der Richterbank

Von: Harald Bartels

Im fünften Jahr ist der Sulinger Stefan Dökel als Schöffe am Landgericht Verden tätig. © Bartels

Sulingen – In diesen Wochen rufen auch die Kommunen des Sulinger Landes dazu auf, sich als Kandidat für das Schöffenamt an Gerichten zu bewerben. Doch was genau macht ein Schöffe eigentlich? Antworten auf diese und weitere Fragen kann Stefan Dökel aus erster Hand geben.

Der Sulinger ist seit 2019 im Einsatz als Hauptschöffe am Landgericht Verden. Zweimal habe er sich zuvor vergeblich beworben, beim dritten Mal sei er gewählt worden. Beworben habe er sich aus Interesse: „Ich finde Strafprozesse ganz spannend, man kennt das ja aus dem Fernsehen. Aber als Schöffe sitzt man auf der Richterbank und nicht nur im Zuschauerraum.“

In der Regel seien an einer Verhandlung zwei oder drei Richter und zwei Schöffen beteiligt. Sie sollen keine juristischen Fachkenntnisse aufweisen: Ihre Aufgabe bestehe darin, „Lebenserfahrung und eine menschliche Sichtweise“ einzubringen. Und ihr Wort hat Gewicht: „Wir haben das gleiche Stimmrecht wie die Richter, wenn es um die Schuldfrage oder das Strafmaß geht“, sagt Stefan Dökel.

Vorbereiten müssen – und sollen – sich die Schöffen nicht auf eine Verhandlung. Er bekomme vor einem Prozess einen Brief, in dem Datum, Uhrzeit und Aktenzeichen genannt seien. Nicht mehr. Unter Umständen lasse sich damit recherchieren, was es schon in der Presse an Berichten zum Fall gegeben hat – aber Einsicht nehmen in die Akten dürfen die Schöffen nicht.

Vor Prozessbeginn treffe man sich mit den Richtern im Richterzimmer, wo es erste Informationen zum Fall gebe, und während der Verhandlung dürften sich die Schöffen Notizen machen. „Wir dürfen auch Fragen stellen“, berichtet Dökel, aber der Umgang mit den Schöffen sei bei den Richtern sehr unterschiedlich: Manche Richter „bügeln uns gerne ab“, auch aus Sorge vor Verfahrensfehlern durch die Einmischung der Schöffen, andere seien sehr kooperativ und erklärten ihnen viel.

Pro Landgericht gebe es mehrere Schöffenpaare, die jedes Jahr neu zusammengestellt und den einzelnen Kammern zugeteilt werden. Falls er einen persönlichen Bezug zu einem Angeklagten hat, müsse er das angeben, um gegebenenfalls durch einen anderen Schöffen ersetzt zu werden, erläutert Stefan Dökel. Allerdings habe er es bisher nur mit Fällen aus den Landkreisen Verden und Nienburg zu tun gehabt, noch mit keinem aus dem Landkreis Diepholz.

In den vergangenen vier Jahren habe er an sieben Verhandlungen mit insgesamt 41 Sitzungstagen teilgenommen. Der kürzeste Fall habe nur drei Tage gebraucht, der längste habe sich über 20 Tage erstreckt.

Als erste Instanz behandeln Landgerichte Fälle, bei denen eine Freiheitsstrafe von vier oder mehr Jahren zu erwarten ist. Gleich in seinem ersten Fall sei es um den Überfall der Hells Angels auf einen anderen Rockerclub gegangen, erinnert sich Dökel, aber weder Täter noch Opfer hätten etwas zur Tat sagen wollen. Das sei aber nicht immer so: In einem anderen Fall sei eine Messerstecherei verhandelt worden, bei der nach einem Streit mehrere Männer auf ihr Opfer eingestochen und es lebensgefährlich verletzt hätten. Vor Gericht habe das Opfer dann sein T-Shirt angehoben und die Einstichstellen gezeigt – „das war schon heftig“, bekennt der Schöffe. Abgeschlossene Fälle beschäftigten ihn jedoch in der Regel nicht, wenn er das Gefühl habe, „dass das Urteil passt.“

Allerdings: „Es ist nicht immer spannend“, räumt Stefan Dökel ein. Vielfach müsse, teils auch über Stunden, gewartet werden, weil sich Prozessbeteiligte verspäten oder gar nicht erst erscheinen, und wenn Gutachten verlesen würden, müsse man über längere Zeit aufmerksam zuhören.

Dennoch will er sich auf jeden Fall für eine weitere Amtszeit bewerben: „Am reizvollsten ist der Einblick in den Strafprozess in allen Facetten, das ist ganz anders als der Berufsalltag.“

Wer sich ebenfalls für das Amt bewerben will, sollte Interesse an den Fällen haben und sich in sie hineindenken können, rät Dökel. Zudem müsse man beruflich flexibel sein, um an den Verhandlungen teilnehmen zu können. Als Beamter des Finanzamtes Osnabrück erhalte er für die Prozesstage Sonderurlaub, Angestellte müssten hingegen unbezahlten Urlaub nehmen und erhielten dann ihren Verdienstausfall ersetzt. Zudem bekommen Schöffen eine Aufwandsentschädigung und erhalten ihre Reisekosten erstattet, denn die Tätigkeit als Schöffe ist ein Ehrenamt.

Stadt Sulingen sucht Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 Mit Ablauf des 31. Dezembers 2023 endet die laufende Amtszeit für die derzeitigen Schöffen. Daher werden im Herbst dieses Jahres neue Schöffen für die kommende fünfjährige Amtsperiode von 2024 bis 2028 gewählt. Die Stadt Sulingen müsse hierfür Vorschläge sowohl für Jugendschöffen als auch für Schöffen unterbreiten, teilt Astrid Ellmers vom Büro des Bürgermeisters mit. Die Gewählten kommen bei strafrechtlichen Verhandlungen am Amtsgericht Sulingen und beim Landgericht Verden zum Einsatz. Gesucht werden Bewerber, die in Sulingen wohnen und am 1. Januar 2024 zwischen 25 und 69 Jahre alt sein werden, keine Vorstrafen haben und deutsche Staatsbürger sind. Bei den Jugendschöffen ist erzieherische Erfahrung erwünscht. Interessenten für das Schöffenamt können sich bis zum 28. Februar 2023 bei der Stadt Sulingen bewerben. Bewerbungsvordrucke können auf der Homepage der Stadt abgerufen oder direkt bei der Stadtverwaltung abgeholt werden. Weitere Auskünfte zum Amt erteilt Astrid Ellmers (Tel. 04271 / 8 84 10, vormittags; E-Mail: astrid.ellmers@sulingen.de).