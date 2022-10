Alles ist nur ein Augenblick

Von: Sylvia Wendt

Szene aus „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ mit Angela Roy und Peter Kremer. © Alviese Predieri

„Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ am Samstag im Stadttheater

Sulingen – Nach dem fulminanten Pasta-Auftakt geht es im Stadttheater Sulingen am morgigen Samstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr lustig-melancholisch weiter. Der Kulturverein Sulingen lädt ein zu „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ mit Angela Roy und Peter Kremer in den Hauptrollen. Die beiden „machen dieses großartige Stück von Peter Turrini zu einem unvergesslichen Theatererlebnis“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Und weiter: Er (Kremer) und Sie (Roy) haben ihr Leben miteinander verbracht. Jetzt sitzen sie gemeinsam in einer Seniorenresidenz.

Sie erinnern sich an die Szenen ihrer Ehe, oder vielmehr: Sie durchleben sie. Und es ist ganz erstaunlich, wie viel präsent ist von einem bunten, erfüllten Leben. Glücksmomente, Verletzungen, Höhenflüge, Abgründe. Alles ein Augenblick. Auch wenn die beiden immer vergesslicher werden, einander Dinge vorwerfen, die sie gar nicht miteinander erlebt haben, weil sich die Erinnerung mehr und mehr verfälscht. Könnten diese zwei Alten noch einmal von vorne anfangen, sich schüchtern ineinander verlieben, als wären sie einander noch nie begegnet?

Autor Peter Turrini habe sich diese Fragen gestellt und mit viel Liebe zu seinen Figuren und ebenso viel Humor ein Stück verfasst, das als Fazit die Erkenntnis zulasse: Man kann letztlich immer nur den Augenblick, den einen kurzen Moment leben – so wie die beiden auf der Bühne. So viel sei verraten: Am Ende kommt auch die Liebe zurück.

Auch der kleine Enkel spielt eine wichtige Rolle. Mit seinen Fragen und seinem Lachen weist er in die Zukunft.

Karten sind erhältlich online (www.kulturverein-sulingen.de), in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sowie in der Buchhandlung „Eulenspiegel“ in Sulingen – oder an der Abendkasse, die um 18.30 Uhr öffnet.