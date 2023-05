Allen die Freude an der Mühlentechnik vermitteln

+ © Privat Bei der Arbeit an der Mühle: Carsten Lucht, Müller und Mühlenführer. © Privat

Sulingen – Der Mühlenverein Labbus präsentiert am Pfingstmontag zum ersten Mal am Deutschen Mühlentag die Galerieholländerwindmühle in Labbus unter drehenden Flügeln – sofern entsprechend Wind weht. Zum vielfältigen Programm gehört eine Besonderheit: Mitglied Carsten Lucht bietet Führungen durch die Mühle eigens für Gehörlose.

Die Begeisterung für Mühlen begann bei ihm früh: „Schon als Kind habe ich mir im Österreich-Urlaub an kleinen Bächen Mühlen aus Stöckchen und Papier gebaut, und ich konnte lange an Wassermühlen dem Mühlrad zuschauen“, verrät er. Als Erwachsener ließ er sich zum Freizeitmüller für Wind- und Wassermühlen ausbilden, und auch bei der Mühle in Labbus ist er sehr engagiert und bringt nicht nur seine beruflichen Kenntnisse als Möbeltischler in die Sanierung mit ein. „Das Besondere an der Mühle Labbus ist, wie man sie mühsam und mit vielen Mühlenliebhabern vor dem Verfall gerettet hat“, sagt Carsten Lucht.

Besonders ist der Stuhrer aber auch selbst, denn: „Ich bin deutschlandweit der einzige Freizeitmüller, der Führungen in Gebärdensprache macht.“ Die Idee dazu kam von gehörlosen Freunden, berichtet er: „Sie kamen zu den Mühlentagen und wollten auch, wie die hörenden Besucher, etwas über die Mühlen erfahren.“

Lucht bietet seine Führungen für kleine Gruppen an: „Alle müssen mich sehen können.“ Bei entsprechendem Andrang gibt es eben mehr Führungen. Die sind nicht auf die Mühle in Labbus beschränkt, sondern für viele andere derartige Bauwerke möglich. Gesondert vorbereiten muss sich Lucht darauf nicht: „Ich kenne alle Mühlen im weiten Umkreis“, stellt er fest, und er verfügt über ein umfangreiches Archiv mit einer Fülle an Informationen.

Sein Ziel bei den Führungen: „Ich möchte nicht das Wissen über die Technik vermitteln, aber die Begeisterung für diese alten Mühlen, und die ist bei den Gehörlosen sehr stark vorhanden.“ Die Teilnehmer an seinen Führungen reisen oft von weit her an, hat er beobachtet, und verbinden das Interesse an der Technik mit der Möglichkeit, andere Gehörlose kennenzulernen.

Eine Hürde für viele Laien sind die verschiedenen Fachbegriffe aus der Mühlentechnik – lassen die sich in Gebärdensprache übersetzen? „An den Fachbegriffen ist fast kein Interesse, wozu auch – die hörenden Besucher fragen meistens so was auch nicht“, stellt Lucht klar. Eine Übersetzung gibt es ohnehin nicht, denn „die meisten Funktionen kann man sehen, und ich umschreibe sie, wenn gewünscht.“ Außerdem: „Sie sind ja nicht dumm, aber leider gehörlos, sie schauen genau hin und begreifen vieles eben durch Hinschauen.“ Und nicht zu vergessen: „Es ist auch die Freude, so eine alte Technik in Aktion sehen zu können.“