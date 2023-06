„Aktivcenter Frauenwerkstatt“ im Sulinger „Taff“ erfolgreich

Trafen sich, um über das „Aktivcenter Frauenwerkstatt“ zu berichten: Anja Christin Janssen, Krystyna Wientzek-Kurz, Christine Hinze und Christel Priesmeyer (vorne, von links) sowie Katrin Niebuhr, Carsten Hollwedel und Gaby Hilker (hinten, von links). © Bethel im Norden

Sulingen – „Es sind drei Namen, die für drei kleine Erfolgsgeschichten stehen: Krystyna Wientzek-Kurz, Christine Hinze und Christel Priesmeyer gehören zu den Frauen, die über eine Zusammenarbeit des ,Aktivcenter Frauenwerkstatt‘ im Sulinger ,Taff‘ und des Jobcenters den Weg zurück auf den ersten Arbeitsmarkt gefunden und dort eine Anstellung erhalten haben“, heißt es in einer Pressemitteilung von „Bethel im Norden“. Sie seien die Beispiele, die das vor vier Jahren gestartete Projekt brauche, um als erfolgreich zu gelten.

Begonnen hat alles im Mai 2019. „Wir haben immer wieder festgestellt, dass gerade Frauen, egal welchen Alters, aus verschiedensten Gründen nur schwer den Weg in den Arbeitsmarkt zurückfinden, wenn sie über mehrere Jahre nicht berufstätig waren“, erklärt Carsten Hollwedel, Leiter der Sulinger Geschäftsstelle des Jobcenters im Landkreis Diepholz, im Rückblick. Deshalb sei die Idee entstanden, mit der Frauenwerkstatt im Sulinger Land ein spezielles Angebot einzurichten. Den Zuschlag für diese Maßnahme erhielt „Bethel im Norden“ und startete damit im „Taff“.

Von Anfang an dabei ist die Leiterin der Frauenwerkstatt, Diplompädagogin Anja Christin Janssen. Aktuell begleite ihr Team zwölf Frauen, die den ähnlichen Weg wie Krystyna Wientzek-Kurz, Christine Hinze und Christel Priesmeyer einschlagen wollen, erklärt sie in der Mitteilung: „Es geht darum, den Frauen Perspektiven aufzuzeigen und ihr Selbstvertrauen zu stärken, damit sie nach einer gewissen Zeit, auch über verschiedene Praktika, den Weg zurück auf den ersten Arbeitsmarkt finden.“

Laut Christine Hinze ist in ihrem Fall das Ziel erreicht worden: „Mir hat es einfach gutgetan. Nach mehreren Maßnahmen und Anläufen habe ich hier in der Frauenwerkstatt erst wieder den Ehrgeiz und das Durchhaltevermögen entwickelt, um überhaupt arbeiten gehen zu können.“ Viele Jahre habe sie sich ausschließlich um die Kindererziehung gekümmert und hatte anschließend auch gesundheitliche Probleme gehabt, sodass sie wohl alleine den Weg zurück ins Arbeitsleben nicht geschafft hätte. „Heute arbeite ich im Bereich der Hauswirtschaft, habe in einer Pflegeeinrichtung eine Teilzeitstelle mit 20 Stunden pro Woche und fühle mich wohl und auch wertgeschätzt“, berichtet die 58-Jährige stolz.

Ähnlich geht es Krystyna Wientzek-Kurz und Christel Priesmeyer. Sie arbeiten beide in Teilzeit bei der LR Gebäudereinigung und sind wohnortnah eingesetzt. Katrin Niebuhr, Leitung Nachhaltigkeitsmanagement, und Gaby Hilker als verantwortliche Objektleitung von LR vor Ort haben laut Bethel im Norden mit beiden Frauen (und auch schon mit anderen Kolleginnen aus der Frauenwerkstatt) positive Erfahrungen gesammelt: „Wir sind froh, dass wir durch diese sinnvolle Maßnahme so zuverlässige Mitarbeiterinnen gefunden haben.“ Christel Priesmeyer: „Es ist schön, durch die Arbeit eine so positive Rückmeldung zu bekommen.“

Der Weg von der Frauenwerkstatt zu den verschiedenen Arbeitgebern sei oft sehr unterschiedlich, heißt es in dem Bericht. „Es gibt Teilnehmerinnen, die sind nach kurzer Zeit so selbstsicher, dass sie sich alleine auf den Weg machen, um Praktikumsplätze oder auch eine Anstellung zu finden. Andere benötigen mehr Unterstützung und auch eine längere Begleitung“, erklärt Anja Janssen. Aus Sicht des Jobcenters sei es wichtig, dass die Frauen eine Entwicklung durchlaufen und ihre Stärken erkennen. „Solange dies der Fall ist und genug Teilnehmerinnen den Weg in die Maßnahme finden, werden wir das Angebot weiter vorhalten, sofern auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen“, sagt Carsten Hollwedel.

Vier der insgesamt 16 Plätze in der Frauenwerkstatt sind laut Anja Janssen aktuell noch frei. „Wir gehen aber davon aus, dass auch diese in Kürze besetzt sind.“

Kontakt Wer Interesse am Angebot der Frauenwerkstatt hat, kann sich mit dem Jobcenter in Verbindung setzen oder direkt mit Anja Christin Janssen: Tel. 0 42 71 / 9 56 15 60, E-Mail: anja-christin.janssen@bethel.de.