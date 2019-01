Ärztliche Versorgung Sulingen: Ratsmitglied fordert Arbeitskreis

Mario Pschunder will Konzept

Sulingen - CDU-Ratsmitglied Mario Pschunder fordert die Einrichtung eines Arbeitskreises „Sicherung der ärztlichen Versorgung in Sulingen“. Das geht aus einem Schreiben Pschunders an Bürgermeister Dirk Rauschkolb hervor. Pschunder erhebt sein Begehr zum Antrag an den Rat der Stadt Sulingen. Er stelle diesen als einzelnes Ratsmitglied, „um, losgelöst von Partei- und Fraktionsgrenzen, das für Sulingen beste Ergebnis zu erreichen.“