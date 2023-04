Ärger mit der Polizei führt Sulinger auf die Anklagebank

Von: Volker Rathmann

Verhandelt wurde der Fall vor dem Amtsgericht Sulingen. © Bartels

Sulingen – „Lernen Sie Grenzen kennen und beachten Sie diese, sonst ecken Sie immer wieder an“, gab die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer dem Angeklagten als Ratschlag mit auf den Weg, bevor er vor dem Amtsgericht Sulingen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 300 Euro (30 Tagessätze zu zehn Euro) verurteilt wurde.

Dem 24-Jährigen aus Sulingen wurde zur Last gelegt, in den frühen Morgenstunden des 9. Novembers 2022 polizeiliche Maßnahmen, die sich gegen einen Freund des Angeklagten richteten, massiv gestört zu haben, sodass er schließlich selbst in Gewahrsam genommen wurde und die Zeit bis zu seiner Ausnüchterung in einer Arrestzelle der Polizei verbringen musste.

Eingangs der Hauptverhandlung wurde die Vita des Sulingers erörtert. In Kasachstan geboren, siedelte er in frühester Kindheit mit den Eltern nach Deutschland über. Die Schule verließ er nach Beendigung der Schulpflicht ohne Abschluss (Originalton des Angeklagten: „Ich glaube, nach der neunten oder zehnten Klasse“). Eine Berufsausbildung habe er nicht – auch keinen Job. Den Lebensunterhalt bestreite er ausschließlich über staatliche Leistungen (Bürgergeld).

Da sich der 24-Jährige nicht zur Sache einlassen wollte oder konnte – er berief sich auf alkoholbedingte Erinnerungslücken – war das Gericht auf die Aussage einer Polizeibeamtin angewiesen, die als Zeugin angehört wurde. Demnach war die 22-Jährige gemeinsam mit einem Kollegen in der Nacht zum wiederholten Male an einer „Problemadresse“ in Sulingen eingesetzt. Dort sollte einer auf dem Dachboden angetroffenen Person ein Platzverweis, also die behördliche Weisung zum Verlassen der Örtlichkeit, erteilt werden. Der ebenfalls anwesende Angeklagte habe hierbei sofort Partei für seinen „Kumpel“ ergriffen und sich immer wieder lautstark in die polizeilichen Maßnahmen eingemischt. Mehrfache Aufforderungen, Ruhe zu geben und sich zu entfernen, habe er ignoriert. Schließlich sei er zu Boden gebracht und an den Händen gefesselt worden. Um weitere Widerstandshandlungen zu unterbinden, sei der offensichtlich betrunkene Sulinger – ein Test ergab 2,47 Promille Alkohol im Blut – in Arrest genommen worden.

Da das Gericht von der Schuld überzeugt war, verurteilte es den Angeklagten zu dem von der Anklagevertreterin beantragten Strafmaß. In ihrer Urteilsbegründung führte die Vorsitzende Richterin aus, dass der 24-Jährige nicht erwachsen wirke – allein schon wegen seines Alters die Anwendung von Jugendstrafrecht aber nicht in Betracht gekommen sei. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung zur Tatzeit billige sie ihm zwar eine verminderte Schuldfähigkeit zu – gleichwohl seien zwei Vorstrafen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung zu berücksichtigen gewesen.

Gegen den eigentlichen Adressaten des Platzverweises laufen in einem abgetrennten Verfahren ebenfalls strafrechtliche Ermittlungen.