Vielfalt in der Sulinger Vorweihnachtszeit

Von: Harald Bartels

Die ersten Details zum Adventszauber präsentieren (von links) Klaus Müller (Delme-Werkstätten), Carsten Schlotmann (Lebenshilfe), Vera Riekmann (Kirchengemeinde), Sabine Kammacher, Christina Hollmann (beide Stadt Sulingen), Bürgermeister Patrick Bade und Heike Schlaak („Delsul“). © Bartels

Sulingen – Der Sulinger Adventszauber kehrt zurück: Für Samstag, 26. November, von 14 bis 20 Uhr und Sonntag, 27. November, von 11 bis 18 Uhr bereitet ein großer Kreis von Organisatoren ein vielfältiges Programm vor, das mit einigen Neuerungen aufwartet.

Eingebunden sind, neben der Stadt Sulingen und dem Kulturverein, auch die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz, die Delme-Werkstätten, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, die Initiative Sulingen und der Verein Initiative Sulingen hilft Kindern. Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich bei der Neuauflage nur noch auf den Bereich an der Sankt-Nicolai-Kirche, die Alte Bürgermeisterei und das Bürgerhaus samt Garten.

Für eine der größten Veränderungen sorgt die „Delme“, wie Klaus Müller, Betriebsleiter in Sulingen, erklärt: Der traditionelle Wintermarkt sei in der gewohnten Form nicht länger möglich, deswegen habe man sich entschieden, die Beteiligung an der Veranstaltung auszuweiten. „Wir bringen quasi den Wintermarkt mit ein in den Adventszauber.“

Konkret heiße das, dass der Verkauf von Gestecken, immer ein wichtiger Bestandteil des Wintermarktes, in die Alte Bürgermeisterei verlegt wird. Und weil sich der Adventszauber über zwei Tage erstreckt, produziere man dafür auch mehr Gestecke, kündigt Müller an. Dazu würden wieder Kerzen aus der eigenen Manufaktur verkauft, ebenso Produkte aus den anderen Delme-Werkstätten – „wir nennen das ,Körnerkissen und Co.‘.“ Im Backhaus des Bürgerhauses gebe es ein Schaurösten des „Delme“-Kaffees, die Weihnachtsbäume aus dem eigenen Anbau würden an der Kirche verkauft, und im Außenbereich werde es Glühwein, Waffeln, Bratwurst, Liköre und Marmeladen geben. Für Kinder soll sich ein Karussell drehen, gesponsert vom Verein Initiative Sulingen hilft Kindern, und am Lagerfeuer könne man Stockbrot backen.

Das gastronomische Angebot, das sonst von der Küche der Delme-Werkstätten beim Wintermarkt vorgehalten wurde, übernimmt das „Delsul“ mit verschiedenen Speisen mittags, zur Kaffeezeit und abends.

In der Kirche werde es ein Angebot für Kinder geben, das von der Kindertagesstätte „Regenbogen“ gestaltet wird, kündigt Vera Riekmann, stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes, an. Ebenso eine Krippenausstellung, für die es bereits einige Anmeldungen gebe. „Wir suchen noch Krippen“, bittet Riekmann Interessierte, sich im Gemeindebüro bei Imke Wübbold zu melden (Tel. 0 42 71 / 36 11; E-Mail: kg.sulingen@evlka.de).

Darüber hinaus ist eine Märchenerzählerin zu Gast und geplant ist ein gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern zu Gitarrenbegleitung. Rund um die Kirche sollen zudem die in den Sulinger Kindertagesstätten gestalteten „Lichtbilder“ ihren Platz finden.

Für die Lebenshilfe sei der Bereich berufliche Bildung der Paul-Moor-Schule vertreten – mit Holzarbeiten und Taschen, führt Carsten Schlotmann auf, Netzwerk- und Sozialraummanager der Lebenshilfe. Zudem beteilige sich der Bereich Wohnen mit Erzeugnissen aus der „Weihnachtsbäckerei“; und Weiteres folge in Abstimmung mit den Delme-Werkstätten.

Nicht fehlen dürfen Aussteller mit kunsthandwerklichen Produkten und Geschenkideen. Von ihnen seien bereits einige für das Außengelände angekündigt, berichtet Christina Hollmann von der Sulinger Stadtverwaltung, aber: „Wir haben noch Platz für weitere Anbieter.“ Allerdings könnten keine Holzhütten mehr gestellt werden, die Aussteller müssten eigene Stände oder Pavillons mitbringen. Interessierte können sich anmelden bei Sabine Kammacher im Rathaus (Tel. 0 42 71 / 88 44, vormittags; E-Mail: sabine.kammacher@sulingen.de). Rechtzeitig zum Start werde die Weihnachtsbeleuchtung – nach jetzigem Stand in gewohntem Umfang – hängen, sagt Hollmann. Zudem werde die Beleuchtung im Bürgerhausgarten im Vergleich zum Adventszauber 2019 ausgeweitet, und die Wege sollen noch barriereärmer gestaltet werden, ergänzt Schlotmann.

„Ich freue mich, dass der Adventszauber wieder stattfinden kann“, betont Sulingens Bürgermeister Patrick Bade, „und dass dabei verschiedene Gruppen und Institutionen zusammenarbeiten.“