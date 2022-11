Adventszauber im historischen Herz

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Stockbrotbacken bedeutet: Innehalten, Platz nehmen auf dem Stroh, dem Knistern lauschen, gucken, ob der Teig schon durch ist... © Wendt, Sylvia

Sulingen: Erster gemeinsamer Markt rund um die Kirchenkreuzung

Sulingen – „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ – am Wochenende auch in Sulingen. Rudelsingen, Lichterglanz, Waffelduft und Kerzenschein: Für den neunjährigen Jan hätte es eher eine „Blitzbahn“ sein dürfen, als das, seiner Meinung nach, laaangweilige Kinderkarussell, aber neun Jahre – das ist auch ein schwieriges Alter, in dem man zwar schon vieles darf, das meiste aber immer noch nicht.

Darf man den Wintermarkt der Delme, der in Sulingen so angestammt am Hasseler Weg ist, einfach verlegen? Darf der Weihnachtsmarkt, der eigentlich immer in der Kampstraße stattgefunden hat, verlegt werden? Ja und ja. Nicht immer muss die Lange Straße die Festmeile bieten. Der Bürgerhausgarten mit seinen beiden Fachwerk-Schätzchen (Alte Bürgermeisterei und Bürgerhaus) bietet einen idealen Platz für Buden und sonstige Verkaufsstände. Bietet Platz für Lichterbilder, die die städtischen Kindergartenkinder eigenhändig gebastelt haben (hunderte Teelichter lassen sie leuchten). Das Knistern kommt von einem echten Lagerfeuer, um das herum man auf Stroh sitzt und Stockbrot backt. Das Kinderkarussell dreht aus Sicht der jüngsten Besucher durchaus flott seine Runden. Kunsthandwerk geht weg wie die warmen Semmeln, die es nirgends gibt, aber dafür Erbsensuppe, Knipp, Waffeln und eine unter anderem mit Kürbis, Wild und Kartoffelpuffern gefüllte Winterkarte im „DelSul“ im Bürgerhaus. Ja, und natürlich gibts auch Glühwein. Mit dem stärken sich nicht nur die Gäste, sondern auch Beschicker. Wer zu Weihnachten keine Gans serviert, sondern Pute mag diese in der Weihnachtslotterie der „Initiative Sulingen“ gewonnen haben.

Die Alte Bürgermeisterei wurde zum Verkaufsraum. © Wendt, Sylvia

Die Delme hat die Vielzahl an Artikeln in den Saal der Alten Bürgermeisterei geschafft. „Sicher, das ist mehr Arbeit für uns“, bestätigt Andrea Waschko-Märtens am Sonntag. Lohnt sich der Umzug hier an die Kirchenkreuzung? „Aber auf alle Fälle.“ Der Renner? Die bis zu mannshohen Holz-Weihnachtsbäume, die in direkter Konkurrenz zu den echten Tannenbäumen stehen, die die Delme an der Kirche verkauft. Die St.-Nicolaikirche ist eine weitere Station für die Besucher: Die Kirchengemeinde lädt ein auf den Turm, zur Krippenausstellung, zum Basteln, zu Gottesdiensten und mehr. Mit dem Adventszauber eröffnete am Samstag auch der Adventsmarkt am Neuen Markt, der fast täglich bis 30. Dezember geöffnet ist.

Die Gitarrengruppe in der adventlich geschmückten St.-Nicolai-Kirche. © S. Wendt

Rudelsingen statt Bühnenprogramm: So werden am Samstagabend rechtzeitig vor Weihnachten noch Textlücken offenbar. Bühnenprogramm gab es indes im Stadttheater: Der Kulturverein hatte das Ohnsorg-Theater für den Sonntag Nachmittag mit dem Klassiker „Dat Hörrohr“ zu Gast – vor 245 Besuchern. Zwei Tage „Sulinger Adventszauber – dieser Zauber kann und darf noch wachsen, gerne in Sulingens historischem Herzen, mit Platz, um zusammenzukommen. Ganz inklusiv, vor Ort ist neben der „Delme“ auch die „Lebenshilfe“...