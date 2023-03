„Adonia“: Musical „Hiob“ am Freitag in Sulingen

Von: Harald Bartels

Mit „Adonia“ auf Tournee sind Merlin Glander (links) und Maira Grünhagen aus Sulingen. © Christoph Fietze

Sulingen – Die Frühjahrstournee von „Adonia“ hat begonnen und macht auch Station in Sulingen: Am Freitag, 31. März, führt ein gut 70-köpfiger Projektchor mit Begleitband das Musical „Hiob“ im Sulinger Stadttheater auf. Mit auf Tournee sind zwei junge Menschen aus Sulingen, Maira Grünhagen und Merlin Glander.

Zum ersten Mal wirkt der 19-jährige Merlin Glander mit. Schon als Kind nahmen seine Nachbarn ihn mit zu „Adonia“-Aufführungen, erzählt er, und aus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen sind regelmäßig Teilnehmer dabei. Allerdings ist sein Platz nicht auf der Bühne, sondern in der Technik: „Das war mein Wunsch, denn ich mache das auch privat als selbstständiger Tontechniker.“ Vor der Generalprobe des von ihm begleiteten Chores in Holzminden am Mittwoch war sein Eindruck positiv: „Alle sind super motiviert, und es läuft überraschend gut, auch wenn es immer kleine Sachen gibt, an denen man arbeiten muss.“

„Sein“ Chor gastiert am Freitag in Sulingen: Das Konzert im Stadttheater beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). „Die ersten 30 Besucher des Konzerts erwartet am Eingang eine süße Überraschung“, verspricht Christoph Fietze aus dem Sulinger Orga-Team, „wer sich einen guten Platz sichern möchte, sollte sich rechtzeitig auf den Weg machen.“