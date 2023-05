Mehr als 130 Teams aus acht Nationen am Start

Von: Harald Bartels

Der Servicepark auf dem Informa-Gelände erlaubt den Besuchern wieder einen Blick hinter die Kulissen der Teams. © MSG Sulinger Land

Sulingen – Viel zu sehen für Motorsportbegeisterte verspricht die 34. „ADAC Actronics Rallye Sulingen“ vom 4. bis 6. Mai in Sulingen, ausgerichtet von der Motorsportgemeinschaft (MSG) Sulinger Land im ADAC.

Die Veranstaltung ist erneut ein Lauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft, des Weiteren wird sie auch für die Niederländische Rallyemeisterschaft sowie erstmals auch für die Dänische Rallyemeisterschaft gewertet. Zudem starten 14 Teams, welche um den „ADAC Opel e-Rallye-Cup“ fahren, die weltweit erste Meisterschaft für rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Bei der von Rallyeleiter Michael Thiesing und seinem Orga-Team vorbereiteten Veranstaltung gehen in diesem Jahr mehr als 130 Teams an den Start, wovon fast zwei Drittel aus dem Ausland kommen: Insgesamt sind in Sulingen Rallyefahrer aus acht Nationen vertreten.

Nach dem „Shakedown“ am Donnerstag, 4. Mai, beginnt die eigentliche Rallye am Freitag, 5. Mai mit dem „Rampenstart“ ab 16.11 Uhr auf der Kampstraße in Sulingens Innenstadt. Hier werden die Teams vorgestellt und im Minutenabstand auf die insgesamt elf Wertungsprüfungen mit rund 140 Kilometer Streckenlänge geschickt. Der beliebte Zuschauerrundkurs wird, wie bereits in früheren Jahren, wieder im Sulinger Gewerbegebiet Ost ausgetragen. Der Start erfolgt schon am Freitag gegen 17.30 Uhr, und die Teilnehmer haben hier vier Runden zu absolvieren.

Am Samstag, 6. Mai, wird gegen 18.30 Uhr dann das erste Fahrzeug des Starterfelds mit einem Sektempfang wieder im Zielbereich der Kampstraße begrüßt. Zur Siegerehrung hoffen die Organisatoren auf eine große Zahl an Zuschauern.

Auf dem Informa-Gelände am Hasseler Weg in Sulingen ist während der Veranstaltung ein Servicepark für die Rallyeteams eingerichtet. Hier kommen die Akteure nach jedem Umlauf wieder an, um ihre Fahrzeuge durchchecken zu lassen und kleine Reparaturen durchzuführen, wobei ihnen Besucher zuschauen dürfen.

In den gewohnten Zuschauerunterlagen findet man alle wichtigen Informationen, wie beispielsweise die einzelnen Strecken, den Zeitplan und die Starterliste. Außerdem sind darin alle interessanten Zuschauerpunkte an den jeweiligen Wertungsprüfungen verzeichnet. Die Unterlagen können bereits ab Donnerstag, 4. Mai, in der Raststelle West-Point, bei Autoteile Schlicker sowie ab Donnerstagmittag bis zum Samstag beim Servicepark im großen ADAC-Infomobil direkt am Eingang erworben werden. Weitere Informationen inklusive der Ergebnisse finden Interessierte auch auf der Homepage der Rallye.