Abschied vom Oldtimermarkt in Sulingen: „Es ist schade“

Die letzte Auflage des Oldtimermarkts in Sulingen wurde bei manchem Aussteller von Wehmut begleitet – aber der Besuch fiel schwächer aus als in den Vorjahren.

Sulingen – Im Schatten von Einschulungen und dem Reload-Festival verabschiedete sich am Wochenende eine langjährige Institution aus Sulingen. Für alle Fans alter Autos, Fahrräder und Motorräder öffnete sich am Samstagvormittag auf dem Oldtimer-Markt letztmalig eine Welt aus Chrom und Rost. So lag auch ein Hauch von Wehmut über der Wiese, auf der die rund 60 Händler ihre Waren anboten und auf der die Schmuckstücke vergangener Zeiten zu bewundern waren.

+ Diese LKW-Oldtimer hat seinen Dienst längst getan. Als Liebhaberstück eignet er sich aber immer noch. © Privat

Die liebevoll restaurierten Autos, Traktoren und Motorräder wurden von den Besuchern – die in den vergangenen Jahren schon zahlreicher nach Sulingen gekommen waren als bei der Abschiedsvorstellung – begutachtet. So manches Ersatzteil für den eigenen Oldtimer daheim wechselte dennoch den Besitzer. Auch Dekorationsstücke, Koffer, Taschen, Lampen und Spielzeug aus den letzten Jahrzehnten konnten bestaunt und erworben werden. Wie zum Beispiel am Stand von Joachim Rademacher aus Essen. Er ist über Jahre immer treu nach Sulingen gekommen, um Autoteile zu verkaufen. „Alles hier ist sehr familiär und freundlich gewesen. Die Standgebühren sind erschwinglich und die Organisation vorbildlich. Das findet man sonst selten. Ich habe mir hier extra immer eine Unterkunft gesucht, um beide Tage bleiben zu können. Es ist schade um diesen schönen Markt.”

Rainer Winkler aus Sulingen, der an seinen Stand gleich nebenan alte und neue Fahrräder anbietet, stimmt dem zu. „Hier ist es immer sehr fair zugegangen. Aber die Leute kaufen leider auch weniger. Man wirft eben mal eher was weg, anstatt es zu reparieren oder kauft lieber ein E-Bike.” Er hat auch sein eigenes Rad ausgestellt, dessen Rahmen er einst geschenkt bekommen hat und dann alles so angebaut hat wie er sich „sein“ Fahrrad vorstellte.

+ Trecker gehörten auch zur Angebotspalette des Oldtimermarktes – wenn auch nur im einheitlichen Rot. © Fiedler

Auch am Stand von Heike Gerke aus Thedinghausen fand man viel gut Erhaltenes. Dekoartikel, Spielzeug und Bekleidung bot sie an beiden Tagen den Besuchern des Marktes an. „Für mich ist das hier auch immer ein bisschen ein kleiner Urlaub. Wir kommen her, bauen auf, verkaufen ein wenig und reden ganz viel mit den Leuten. Wir sind richtig traurig, dass das nun ein Ende hat”, stellt sie fest.

„Natürlich ist es schade um die familiäre Atmosphäre dieses Marktes”, resümiert auch Organisator Hendrik Jost, der den Markt nun nach 28 Jahren schließen wird. Er möchte noch mal etwas Neues beginnen und seine Kraft auf für Projekte einsetzen. „Mit 54 Jahren ist man dazu noch nicht zu alt. Die letzten Jahre waren schön, aber auch manchmal sehr anstrengend. Und man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am besten ist”, lacht er und wendet sich einem prominenten Gast zu. Der Bundestagsabgeordnete Axel Knörig hat es sich trotz Gehstütze nicht nehmen lassen, sich persönlich vom Veranstalter des Oldtimermarktes zu verabschieden. Auch er bedauert dessen Entscheidung und wünscht Hendrik Jost trotzdem alles Gute für dessen neuen Ideen.

Wie und ob es für die Oldtimerfreunde in und um Sulingen weiter geht, ist ein Thema, das auf dem Markt diskutiert wurde.