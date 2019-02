Landfrauenverein Sulingen: Abschied von vier Powerfrauen

Sulingen - Die „Biene“ der Landfrauen gilt bundesweit als Auszeichnung für staatsbürgerliches Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftssinn und soziales Engagement. Am Dienstag verlieh Elisabeth Brunkhorst, Vorsitzende des Niedersächsischen Landfrauenverbandes, zwei Mitgliedern des Sulinger Ortsvereins diese hohe Auszeichnung.

Als „Vollblut-Landfrau“ und „Stern am Sulinger Himmel“ bezeichnete Brunkhorst die scheidende Vorsitzende Angela Mohrmann. Sie war seit 2002 im Vorstand vertreten, seit 2006 als eine von drei Teamvorsitzenden. Seit 13 Jahren war sie außerdem Delegierte im Kreisverband und im Kuratorium der Dorfhelferinnen vertreten. Die Landesvorsitzende unterstrich Angela Mohrmanns Zuverlässigkeit und Freundlichkeit, ihr Organisationstalent und ihre Überzeugungskraft. Angela Mohrmann habe sich für alle Generationen engagiert: „Es war ihnen ein Anliegen, die jungen Landfrauen mit in die Zukunft zu nehmen, sie haben aber auch die älteren Mitglieder nicht aus den Augen verloren.“ Elisabeth Brunkhorst verlieh Angela Mohrmann für ihre besonderen Verdienste die „Silberne Biene mit Niedersachsenwappen“, sie ist die höchste Ehrung auf Landesebene.

Eine weitere Powerfrau im Ortsverein Sulingen ist Hannelore Finka, die ebenfalls ihr Vorstandsamt nach 17 Jahren zur Verfügung stellte. Sie war seit 2002 stellvertretende und seit 2006 erste Kassenführerin, vertrat den Ortsverein 13 Jahre als Delegierte im Kreisverband, plante, begleitete und dokumentierte seit 2016 mit Herzblut und Leidenschaft die Mehrtagesfahrten. Elisabeth Brunkhorst zeichnete die „Frau der Zahlen“ für ihr unermüdliches Engagement mit der „Silbernen Biene mit grünem Stein“ aus.

Diane Beneke und Rita Ihlo, die den Landfrauenverein in den nächsten vier Jahren als Zweier-Team führen, schlossen sich mit einem Dank an ihre Team-Kolleginnen an: „Ihr wart immer gewissenhaft, zuverlässig und sehr gut organisiert. Ihr werdet uns fehlen!“

Persönliche Abschiedsworte fanden sie auch für die ebenfalls ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Brigitte Goldmann und Gunda Soll. Diane Beneke bescheinigte Brigitte Goldmann Gewissenhaftigkeit, Einsatzbereitschaft und Kreativität und dankte ihr für ihre freundliche und immer hilfsbereite Unterstützung des Vorstandsteams. Goldmann hatte acht Jahre das Amt der stellvertretenden Kassenführerin inne.

Wegen ihrer beruflichen Neuausrichtung kandierte Gunda Soll nicht erneut für einen Vorstandsposten. Rita Ihlo zollte ihr Dank ihr für ihre vierjährige Tätigkeit, in der sie sich schwerpunktmäßig in der Pressearbeit und bei der Ausarbeitung von Fahrten engagiert hatte. mks