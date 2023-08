Abschied aus dem Sulinger Rathaus mit gemischten Gefühlen

Von: Harald Bartels

Als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Sulingen wurde am Mittwoch Anke Harzmeier (vorne, Dritte von links) von Christina Runge (vorne, Zweite von rechts) als Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises und dem Großteil ihrer Kolleginnen aus den Kommunen verabschiedet. © Bartels

Sulingen – Ein Fotobuch mit Stationen ihres Wirkens, ein Blumenstrauß und 30 „Frauenkekse: Mit diesen Geschenken verabschiedete am Mittwoch die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Diepholz ihre Sulinger Kollegin Anke Harzmeier in den Ruhestand.

Sie sei eine Konstante, ein Urgestein der frauenpolitischen Arbeit im Landkreis, sagte Christina Runge, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, und nur sehr schweren Herzens lasse man sie in ihren neuen Lebensabschnitt ziehen. Ihre Amtszeit von 29 Jahren seit November 1994 sei eine Besonderheit, auch auf Landes- und Bundesebene – „ich kenne nur sehr wenige Kolleginnen, die da ,mithalten‘ können“, betonte Christina Runge. In ihrer langjährigen Arbeit habe sie viel in Bewegung gesetzt – in Sulingen, aber auch darüber hinaus. Harzmeiers Abschied stimme sie traurig für die Sulinger Frauen, aber auch für die unzähligen Kooperationspartner vor Ort und im Sulinger Land, und auch der Arbeitsgemeinschaft würden ihr Sachverstand, ihre Expertise und ihr verlässliches Handeln fehlen. Alle könnten nur „hoffen und an den Rat der Stadt Sulingen appellieren, eine gute und schnelle Nachfolgeregelung zu schaffen und darauf, dass Strukturen wie zum Beispiel das Familiengesundheitszentrum bestehen bleiben.“

Die erste Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis war Anke Harzmeier nicht: „Das gab es schon in Syke, Stuhr und Weyhe, und meine Kollegin in Barnstorf fing einen Monat vor mir an.“ Für die Stadt Sulingen übernahm sie diese Funktion jedoch als Erste – wenn auch ungeplant. Ihr ältester Sohn sei 1992 in den Kindergarten gekommen, wo es damals ein „Asbestproblem“ gegeben habe. Deswegen suchte sie häufiger das Rathaus auf und blieb offensichtlich mit ihrer Hartnäckigkeit in Erinnerung, denn irgendwann fragte sie Horst Wiesch für die Stadtverwaltung, ob sie nicht Frauenbeauftragte werden wolle. „In der Familienplanung war nicht vorgesehen, dass ich schon wieder in den Beruf einsteige“, verriet sie. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf blieb bis zum Schluss eins ihrer Hauptthemen: „Das ist nach wie vor nicht einfach, und auch die Wirtschaft muss nachziehen.“

In ihrer fast dreißigjährigen Amtszeit habe sich viel verschoben. „Anfangs war viel Einzelberatung nötig, besonders in Ausnahmesituationen wie Trennungen“, erinnerte sie sich. Durch die vielen Beratungsangebote, vor allem im Familiengesundheitszentrum, habe sich viel geändert, ebenso durch die Bildung der Sozialraumteams. Die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten habe immer Impulse gesetzt und im Schulterschluss mit anderen viel erreicht – „die großen Brocken haben wir erledigt.“Besonders schwierig sei gewesen, die Fachberatung für sexuelle Gewalt zu installieren: „Es war eine lange Strecke, bis die Stelle beim Landkreis geschaffen wurde.“

Gleichstellungsbeauftragte werden von der Gesellschaft immer noch gebraucht, war sich Anke Harzmeier sicher, denn „wir müssen aufpassen, dass von den erreichten Standards nichts wegbricht, und von allem, was über die Jahre an Positivem erreicht wurde, profitieren auch die Männer.“ Wer ihre Arbeit für die Stadt Sulingen fortführt, ist allerdings noch nicht geklärt: „Ich finde es schade und bedenklich, dass es in Sulingen noch völlig offen ist.“ Und Christina Runge fügte an: „Wir haben ein politisches Amt, und die Besetzung muss politisch entschieden werden. Unsere Arbeit hat Verfassungsrang, und es macht mich schon ein Stück sprachlos, wie wenig das geachtet wird.“

Von derart negativen Überlegungen möchte sich Anke Harzmeier aber den Ruhestand nicht verderben lassen. Sie genieße es, nicht mehr die Bedürfnisse anderer bei allem berücksichtigen zu müssen: „Ich freue mich darauf, dass ich mich jetzt vorrangig nur um mich kümmern muss.“