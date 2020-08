Abkühlung mit oder ohne Limit

Sulinger Land – Für dieses Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst tropische Verhältnisse im Sulinger Land voraus – Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius werden erwartet. Ein beliebtes Ziel an solchen Tagen sind Freibäder, doch wie sieht es in diesem Jahr aus?

Auf einen besonderen Ansturm bereite sich das Freizeitbad Sulingen nicht vor, sagt Bäderbetriebsleiter Bernhard Ehrich. „Die Auflagen sind dieselben wie zu Beginn der Saison: Wir dürfen maximal 105 Personen in das Bad lassen.“ Diese Zahl sei auch schon häufig ausgeschöpft worden – „die Leute draußen sind dann traurig, dass sie warten müssen, aber wir können nichts machen.“ Generell gebe es aber mit dem Einhalten der Corona-Regeln kaum Schwierigkeiten: „An Masken und Abstand wird sich nicht so gerne gehalten, aber das hält sich im Rahmen.“

Ähnlich sieht es beim Siedenburger Freibad aus: Die Grenze von 54 Besuchern gelte weiterhin, bestätigt Anja Menke, Fachangestellte für die Bäderbetriebe der Samtgemeinde Siedenburg. Spätestens nach zwei Stunden müssen die Gäste das Bad wieder verlassen: „Das klappt gut, nur Kinder vergessen manchmal die Zeit, dann müssen wir sie erinnern.“ Die Grenze von 54 Gästen sei schon mehrfach an warmen Tagen erreicht worden, aber bisher habe es keine Beschwerden gegeben.

Sorge bereitet Anja Menke dagegen, dass sich die Menschen Alternativen zum Baden suchen: „Sie weichen auf Seen aus, wo niemand kontrolliert. Dort wird es dann voll, und das finde ich bedenklich.“

Eine dieser Alternativen ist der Sulinger Stadtsee. Er ist als Badegewässer zugelassen, und der Landkreis Diepholz bescheinigt ihm eine gute Wasserqualität. Gerne halten sich hier etwa Jessica Glittenberg und Astrid Peters mit ihren Kindern auf: „Bei schönem Wetter kommen wir jeden Tag hierher, wir sind gerne in der Natur und können so lange bleiben, wie wir wollen“, sagt Jessica Glittenberg. „Wir wundern uns, dass so wenig Leute hierherkommen.“ Aus Barenburg kommt Sarah Kolkmann mit Familie zum Stadtsee. Die Freibäder in Barenburg und Kirchdorf seien ja geschlossen, deswegen komme sie gerne hierher, zumal sie auch als Jugendliche oft hier gewesen sei. „Der Stadtsee ist immer schön, hier kann man gut den Tag verbringen.“

Einen Haken hat die Sache allerdings: Es gibt keine Badeaufsicht – wer im Stadtsee Abkühlung sucht, tut dies auf eigene Gefahr.

Öffnungszeiten der Bäder im Sulinger Land

Das Freizeitbad Sulingen bietet von Montag bis Freitag drei Zeitfenster für Badegäste, von 6 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr und 17 bis 20 Uhr. Samstags, sonntags und an Feiertagen gelten die Fenster von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Das Freibad Siedenburg ist während der Sommerferien (bis 26. August) montags von 11 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet, die maximale Aufenthaltsdauer beträgt zwei Stunden. Das Kirchdorfer Naturfreibad und das Freibad Barenburg bleiben geschlossen.