Sulingen – Auf eine abenteuerliche Reise rund um die Welt lädt der Kulturverein Sulingen Kinder im Alter ab sechs Jahren ein: Start ist um 15 Uhr am Samstag, 7. März, wenn das Ensemble des Westfälischen Landestheaters zu Gast ist im Stadttheater mit „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“.

Zur Geschichte: Tobias Findteisen, genannt Tobbi, ist ein junger Erfinder. Sein neuestes Projekt ist ein Gefährt, das fliegen kann wie ein Hubschrauber, auf dem Wasser schwimmt wie eine Ente und an Land wie ein Auto zu gebrauchen ist – mit Hupe: tüüt. Gemeinsam mit Robbi, einem Roboter aus der dritten Robotklasse, begibt sich Tobbi auf eine abenteuerliche Reise rund um die Welt, um den Fragen des Lebens nachzugehen. Und um Robbi bei seiner Prüfung für die Robotschule zu helfen. Die Aufgaben kann er unmöglich alleine lösen. Die beiden Freunde machen sich auf zum gelbschwarz geringelten Leuchtturm, besuchen Zacharias Peter-Paul Obenauf am Nordpol und ergründen das Geheimnis der dreieckigen Burg.

Nach der Buchvorlage aus dem Jahr 1967 inszenierte Armin Maiwald 1972 für den WDR eine Puppen-Verfilmung, 2016 folgte eine Neuverfilmung. Autor Boy Lornsen, 1922 auf Sylt geboren, war der Sohn eines Kapitäns, der noch Kap Hoorn umsegelte, als es bereits Dampfschiffe gab. Der Autor lebte bis zu seinem Tod am 26. Juli 1995 mit seiner Familie auf Sylt. Das erste Buch des Hobbyseglers war eben „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“.

Karten sind erhältlich beim Kulturverein (www.kulturverein-sulingen.de), in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sowie in der Buchhandlung „Eulenspiegel“ in Sulingen.