Weihnachtslotterie: Los 79.495 ist Schlüssel für „Clio“

Weit über 20.000 Lose brachte die Initiative Sulingen im Zuge der Weihnachtslotterie 2019 an den Mann und an die Frau. Freitag ermittelte der Vorstand die Nummern der Gewinnerlose.

Sulingen – 23. 000 Lose – noch einmal 1. 000 mehr, als im Vorjahr – boten die Mitglieder der Initiative Sulingen bei der Weihnachtslotterie 2019 an. Und erneut fanden alle Chancen auf einen der 20 Preise einen Abnehmer. „Das Auto ist das, was ,zieht‘ “, weiß Thomas Wolter vom Vorstand des Zusammenschlusses von Gewerbetreibenden – ein Versuch hatte vor Jahren gezeigt, dass eine Reise als erster Preis und dafür insgesamt eine höhere Zahl an Gewinnen offenbar nicht so attraktiv für potenzielle Loskäufer ist. Diesmal ist ein Renault Clio der Hauptpreis, laut Wolter „das ganz neue Modell, gerade auf den Markt gekommen“, im Wert von rund 15. 000 Euro. Die Gewinnnummern wurden am Freitag in den Räumen von Wolters Agentur „Sulinger Werbeteam“ ermittelt.

Nirgends steht geschrieben, dass es immer eine „Glücksfee“ sein muss: Silke Bosse vom „Initiative“-Vorstand brachte ihren Filius Jacob (8) als „Glücksbringer“ mit, Rechtsanwalt Stefan Schanznig stellte sicher, dass bei der Ziehung alles mit rechten Dingen zugeht. Den Renault Clio gewinnt der Inhaber des Loses Nummer 79495. Die Gewinnnummer für den zweiten Preis, ein E-Bike der Marke Giant im Wert von rund 3 000 Euro, lautet 91841, die für ein Smartphone Samsung Galaxy S 10 inklusive „Watch Active“- Uhr im Wert von rund 1 200 Euro ist 94941.

17 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro

Um die Gewinnnummern für die 17 Einkaufsgutscheine, einlösbar in allen Mitgliedsbetrieben der Initiative Sulingen, im Wert von jeweils 50 Euro zu ermitteln, löste dann der Zufallsgenerator Jakob ab: 79937, 82825, 95999, 92925, 80980, 97974, 87179, 93739, 85347, 87296, 76635, 76507, 91277, 87651, 83948, 80478, 89242.

Die Gewinne aus der Sonderverlosung an Ständen der „Initiative“ im Rahmen des Sulinger Adventszaubers haben wahrscheinlich bereits an den Weihnachtsfeiertagen ihre Bestimmung erfüllt: „120 Puten sind weggegangen“, berichtet Thomas Wolter. Wer bei der Ziehung am Freitag Glück hatte, muss sich ein wenig gedulden: Die Gewinner der drei Hauptpreise bittet Wolter, sich ab Montag, 6. Januar – und bis spätestens Freitag, 31. Januar – in seiner Agentur (Rudolf-Diesel-Straße 1 in Sulingen, Tel. 0 42 71 / 95 56 69) zu melden. Ab dem Montag können dort auch die Einkaufsgutscheine gegen Vorlage der Gewinnlose abgeholt werden.

Erlöse für Verein Initiative Sulingen hilft Kindern

Der Erlös aus der Weihnachtslotterie – die Höhe steht noch nicht fest – kommt auch diesmal dem Verein „Initiative Sulingen hilft Kindern“ zugute, kündigt Thomas Wolter an.