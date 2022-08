B 61: Südlicher Bauabschnitt zwischen Sulingen und Barenburg ist frei

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Die Sperrung der B 61 zwischen Barenburg und Sulingen wurde am Freitag aufgehoben. © S. Wendt

Verbindung der B 214 zur Diepholzer Straße in Sulingen wird Samstag geöffnet

Sulingen/Schwaförden/Kirchdorf – Die Absperrungen sind entfernt, „freie Fahrt“ heißt es seit Freitagnachmittag ab Sulingen auf dem nach Süden in die Samtgemeinde Kirchdorf führenden Teil der Bundesstraße 61. Wie Hans-Peter Dierksen, Fachbereichsleiter Bau bei der Straßenbauverwaltung Nienburg, auf Anfrage der Redaktion mitteilte, soll am Samstagvormittag, 13. August, der Bereich zwischen der Bundesstraße 214 und der Diepholzer Straße in Sulingen, der zuletzt gesperrt war, wieder geöffnet werden.

Und der restliche nördliche Bauabschnitt auf der B 61? „Der bleibt noch geschlossen“, sagt Dierksen. Für die Arbeiten auf der B 61 zwischen Sulingen und Einmündung der Landesstraße 341 in Scholen-Anstedt ist das Ziel, sie bis Freitag, 19. August, zu beenden udn die Sperrung gegen 12 Uhr aufzuheben. „Wir bemühen uns, die Arbeiten schneller zu erledigen, können das aber nicht garantieren.“

Das heißt: Für die Anreise zum Reload Festival (18. bis 20. August) aus dem Norden ist höchstwahrscheinlich noch die ausgewiesene Umleitung zu nutzen – für die Abreise aber können die regulären Wege eingeplant werden.