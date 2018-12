50 000 Euro Unterstützung

Am Bau beteiligte Firmen spenden für das Hospiz Zugvogel

+ Petra Brackmann und Annegret Stieglitz vom Hospiz Zugvogel führen Carsten Schlamann, John-Henrik Landwehr, Andreas Körner, Klaus Kunkel und Sebastian Lampe durch die Einrichtung. - Foto: oti

Sulingen - Im Mai eröffnete der Trägerverein Palliativstützpunkt Landkreis Diepholz am Sulinger Wiesenweg das Hospiz Zugvogel. Einrichtungsleiterin Petra Brackmann und Annegret Stieglitz, neben Joachim von der Osten Geschäftsführerin des Hospizes, sprechen am Dienstagnachmittag von 64 Bewohnern, die sie mit den Mitarbeitern seit der Eröffnung im Mai begleitet hätten. Zuhörer sind neben Andreas Körner und John-Henrik Landwehr von der „casa“-Baubetreuungsgesellschaft mit Sitz in Sulingen Klaus Kunkel von Kunkel und Heinrich Metallbau aus Marklohe, Carsten Schlamann von der Schlamann KG aus Marklohe sowie Sebastian Lampe von Niemeier Beton mit Hauptsitz in Diepholz. Sie sind Vertreter der am Bau beteiligten Unternehmen. Andreas Körner: „In der Summe unterstützen die Unternehmen die Arbeit des Hospizes mit Zuwendungen in Höhe von 50 000 Euro.“