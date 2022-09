50 Jahre unter dem Regenbogen

Kita-Jubiläum

+ © Bartels In alten Unterlagen aus der Anfangszeit blättern Kerstin Behrens-Siedenberg (links) und Kerstin Adler. © Bartels

Sulingen – Die evangelisch-lutherische Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Sulingen besteht in diesem Jahr seit 50 Jahren. Das Jubiläum feiert die Einrichtung am Samstag, 10. Juni, mit einem Tag der offenen Tür.

Dabei liegt der eigentliche Geburtstag schon einige Wochen zurück, denn schon am 2. Mai 1972 nahm die Kindertagesstätte – mit vier Wochen Verzögerung – ihren Betrieb auf unter der ersten Leiterin Ursula Pfeiffer. Den Anstoß dazu gab der große Bedarf an Betreuungsplätzen: „Es gab nur einen städtischen Kindergarten mit zwei Gruppen, aber der war voll“, weiß Kerstin Adler, seit 2013 Leiterin der Kindertagesstätte. Mit drei Gruppen mit jeweils 20 Kindern startete der Betrieb, und schon ein Jahr später folgte der Anbau für eine vierte Gruppe. Dabei befindet sich die Einrichtung in einer besonderen Situation: Der Grund und Boden, auf dem das Gebäude steht, ist Eigentum der Kirchengemeinde, die Räume aber, die baulich verbunden sind mit dem Gemeindezentrum Edenstraße, liegen in der Verantwortung der Stadt Sulingen.

Der damalige Alltag lasse sich mit dem heutigen Arbeiten in der Kindertagesstätte kaum vergleichen, weiß Kerstin Adler: „Es gab ganz feste Strukturen.“ Der Tag sei gegliedert gewesen in feste Zeiten zum Bringen der Kinder, zum Spielen, Aufräumen, Frühstücken und den Morgenkreis, bevor es nach draußen gegangen sei. Einflussmöglichkeiten für die Kinder seien nicht vorgesehen gewesen: „Wenn gebastelt wurde, haben alle gebastelt.“ Heute orientiere man sich dagegen mehr an den Bedürfnissen der Kinder: „Sie dürfen in einem gewissen Rahmen mitentscheiden“, sagt die Leiterin und nennt als Beispiel die Mahlzeiten, bei denen die Kinder selbst bestimmen, ob sie gerade Hunger haben und etwas essen möchten oder nicht.

Integrationsarbeit seit 1998

Auch die Elternarbeit sei wesentlich intensiver geworden: „Wir haben mit den Veränderungen immer auch auf die Bedürfnisse der Eltern geschaut.“ Das habe etwa 1998 begonnen mit der Integrationsarbeit. Sei es zunächst um Einzelintegration gegangen, habe man 2002 als erste Sulinger Kindertagesstätte eine Integrationsgruppe eröffnet, der 2005 die zweite folgte. Ebenso ergänzten 2003 ein Mittagessen und 2004 die Ganztagsbetreuung das Angebot. Im Jahr 2013 folgte schließlich ein Anbau für eine Krippengruppe.

Seit dem vergangenen Jahr gehört die Kindertagesstätte zudem zum Kreis der „Sprach-Kitas“. Allerdings läuft das Förderprogramm zum Jahresende aus, aber „wir kämpfen zusammen mit vielen anderen Kitas um die Fortsetzung“, betont Fachkraft Kerstin Behrens-Siedenberg.

Jubiläumsfeier am Samstag

Wünsche zum Geburtstag bestehen auch an anderer Stelle: „Wir träumen noch von einem eigenen Raum für das Mittagessen“, verrät Kerstin Adler. Bislang werde das mittagessen in den Gruppenräumen eingenommen, und da sei Platz für 44 Kinder – aber erst, wenn die Kinder abgeholt seien, die nicht mitessen. Die Umsetzung dieses Wunsches sei jedoch baulich schwierig.

Die Feiern zum Jubiläum der Kindertagesstätte beginnen am Samstag, 10. September, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Sankt-Nicolai-Kirche. Anschließend folgt ein Empfang für geladene Gäste. Von 14.30 bis 17 Uhr lädt die Einrichtung dann alle Interessierten ein zu einem Tag der offenen Tür unter dem überarbeiteten Einrichtungslogo. Das Team stellt unter dem Motto „Spiel und Spaß“ die Angebote der Kindertagesstätte vor, dazu locken ein Luftballonwettbewerb mit attraktiven Preisen, Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Zuckerwatte und Slush-Eis.