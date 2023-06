43. Kreisturnfest in Sulingen: Gemeinschaft gespürt

+ © Kurth-Schumacher, Martina Geräte wurden auch aus anderen Hallen geholt. © Kurth-Schumacher, Martina

Das 43. Kreisturnfest des Turnkreises Diepholz erreicht fast Vor-Pandemie-Niveau. 387 Teilnehmende aus 16 Vereinen trafen sich in Sulingen.

Sulingen – „Sonne satt“ begleitete am Wochenende das 43. Kreisturnfest des Turnkreises Diepholz – eine schweißtreibende Herausforderung für die 387 Turner und Campteilnehmer aus 16 Vereinen, aber auch für die Organisatoren. Letztere hatten perfekte Rahmenbedingungen für die dreitägige Großveranstaltung geschaffen.

Bei Kreis-Jugend- und Kinderturnwartin Kerstin Klauke liefen die Fäden zusammen. Den konzeptionellen Rahmen hatte der sechsköpfige Turnkreis-Ausschuss gesteckt, für die Umsetzung vor Ort sorgte der TuS Sulingen als Co-Veranstalter. Gemeinsam entwickelten sie ein spannendes Programm für die Kinder und Jugendlichen – angefangen vom Umzug durch die Stadt zum Ballorig über den Schülergruppenwettstreit (SGW), Einzelwettbewerbe im Geräte-Vierkampf und Trimm-Lauf im Stadion bis zu diversen Freizeitangeboten.

Kino und Schwarzlicht-Turnen gehörten zu den Höhepunkten des Anreisetages. Der SGW am Samstag beinhaltete eine Schwimmstaffel, Medizinball-Weitwurf, einen Orientierungslauf und das abendliche Showprogramm. Der TSV Barrien/Syke räumte in der Gesamtwertung des SGW drei Pokale ab. Die Altersgruppe Ü 14 maß sich zu später Stunde im Moonlight-Wettkampf.

„Die Veranstaltung ist eine tolle Sache“, sagt Nicola Schanznig. Die Mutter einer achtjährigen Tochter hatte sich als Betreuerin angeboten: „Das ist doch klar, schließlich ist unser Verein Ausrichter. Und gefühlt sind alle Eltern irgendwie eingebunden.“ Was sie zu tun hat? „Den Kindern zu sagen, dass sie doch nicht so müde sind, wie sie glauben“, offenbart sie lachend: „Und sie daran erinnern, dass sie sich eincremen müssen und ausreichend trinken.“

Nicola Schanznig gehörte zum 35-köpfigen Team um Anke Brozkiewicz (Leiterin Jugend- und Kinderturnen TuS Sulingen). Laut Kerstin Klauke hatten die Helfer die Sporthalle hergerichtet und aus anderen Hallen Geräte beschafft, damit die Wettkämpfe parallel stattfinden konnten. Reibungslos klappte die Bewirtung von Teilnehmern und Gästen; diese Aufgabe lag ebenfalls in den Händen der Sulinger. Zusätzlich zu den Ehrenamtlichen waren Riegenführer und Kampfrichter aus den Gastvereinen im Einsatz.

Für die Einzelwettbewerbe mobilisierten die Turner am Sonntag noch einmal alle Reserven. Trotz der Anstrengung habe ihr das Wochenende richtig gut gefallen, betont Mia Jacobs (TuS Sulingen): „Wir alle hatten Spaß!“ Die Zwölfjährige hat schon an mehreren Turnfesten teilgenommen. Ein großes Plus gegenüber dem Training: „Man übt nicht nur, sondern wird auch bewertet. Das spornt an.“ Ihre Freundin Hannah Liebs bringt noch einen anderen Aspekt ein: „Als Turner ist man eigentlich Einzelkämpfer. Beim Schülergruppenwettstreit haben wir Gemeinschaft gespürt und erlebt, was wir zusammen erreichen können.“

In diesem Jahr waren 100 Teilnehmer mehr gemeldet als 2022. „Wir haben damit fast wieder das Niveau der Vor-Coronazeit erreicht“, erläutert Kerstin Klauke. Sie möchte bei den 69 im Turnkreis Diepholz organisierten Vereinen für die Veranstaltung 2024 werben. Das Turnfest sei leistungsorientiert und die Bewertung erfolge nach den Richtlinien des Niedersächsischen Turnerbunds. Dennoch gehe es nicht darum, aus fast 400 Teilnehmern die besten herauszufiltern, erklärt Kerstin Klauke. Wettbewerbscharakter haben hingegen die Vorrunden für den Bezirkswettkampf. Sie finden ab Oktober in den Vereinen statt. mks

+ Die Sulinger Edenhalle war bestens hergerichtet. © Kurth-Schumacher, Martina

+ Mal als Gemeinschaft: Sonst sind Turner Einzelkämpfer. © Kurth-Schumacher, Martina