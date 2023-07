38-Jähriger wegen gefälschtem Führerschein in Sulingen vor Gericht

Von: Volker Rathmann

Der Fall wurde jetzt vor dem Amtsgericht Sulingen verhandelt. © Bartels

Sulingen – Ärger mit Polizei und Justiz zog eine Verkehrskontrolle für einen 38-jährigen Mann aus Varrel nach sich. Am 30. Dezember 2022 wurde er in Diepholz als Fahrer eines Pkw routinemäßig überprüft – der von ihm vorgelegte Führerschein stellte sich dabei als Totalfälschung heraus und wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis war die Folge. Die juristische Aufarbeitung des Sachverhalts erfolgte jetzt im Strafprozess vor dem Amtsgericht Sulingen.

In seiner Vernehmung durch die Vorsitzende Richterin – ein Dolmetscher übersetzte hierbei aus dem Arabischen – erklärte der Angeklagte wort- und gestenreich, dass er betrogen worden sei. Vor gut zwei Jahren sei er aus dem Irak nach Deutschland gekommen und habe seinen irakischen Führerschein umschreiben lassen wollen. Über hiesige Institutionen habe sich dieser Vorgang aber in die Länge gezogen. Durch eine Zufallsbekanntschaft, ebenfalls aus dem Nahen Osten stammend und angeblich für eine Fahrschule in der Region Hannover tätig, sei ihm dann Hilfe zuteilgeworden. Nachdem der Varreler dieser Person seine Antragsunterlagen mitgegeben hatte, sei ihm bei einem Treffen wenige Wochen später auf einem öffentlichen Parkplatz der deutsche Führerschein ausgehändigt worden. Dafür habe er vor Ort 3 000 Euro in bar bezahlt.

Aufgrund völliger Unkenntnis des deutschen Führerscheinrechts, so der 38-jährige, habe er sich auf die Hilfsbereitschaft seines Landmannes verlassen und gedacht, dass alles seine Richtigkeit hat. Erst durch die Polizeikontrolle sei er eines Besseren belehrt worden.

Im Zuge der Beweisaufnahme berichtete ein als Zeuge gehörter Mitarbeiter der Führerscheinstelle des Landkreises Diepholz dem Gericht, dass eine Sulinger Fahrschule für den Angeklagten die Umschreibung von dessen ausländischer Fahrerlaubnis beantragt habe – ein durchaus üblicher Vorgang. Später habe eine Fahrschule aus Hannover, bekannt für Mitarbeiter aus dem arabischen Raum mit entsprechenden Sprachkenntnissen, diese Dienste übernommen. Letztlich hätten sämtliche Voraussetzungen, die zur Erteilung einer deutschen Fahrerlaubnis nötig sind, vorgelegen – mit Ausnahme der zwingend erforderlichen theoretischen und praktischen Fahrprüfung.

Ein jähes Ende nahmen die Bemühungen des Angeklagten im Juni 2022. Der TÜV Hannover teilte der Führerscheinstelle mit, dass es bei der Ablegung der theoretischen Prüfung zu einem Täuschungsversuch gekommen sei. Nicht der Antragsteller sei dort angetreten, sondern eine andere Person in dessen Namen. Damit sei der Antragsteller durchgefallen. Anschließend habe es noch Briefkontakt seitens der Führerscheinbehörde mit dem Varreler gegeben, zu einer weiteren Führerscheinprüfung oder gar Erteilung einer Fahrerlaubnis sei es aber nicht gekommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft verurteilte das Gericht den Angeklagten wegen des Gebrauchs einer unechten Urkunde sowie vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von insgesamt 600 Euro (60 Tagessätze zu zehn Euro). In ihrer Urteilsbegründung führte die Richterin aus, dass sie dem Varreler seine Geschichte nicht glaube. Vielmehr halte sie es für stimmig, dass zunächst der legale Weg über die Behörden zur Führerscheinumschreibung beschritten, spätestens nach der Problematik bei der theoretischen Prüfung aber nach Alternativen gesucht wurde. Den Einwand des Verteidigers, dass sein Mandant zu keiner Zeit gewusst habe, dass er sich strafbar macht und insofern der Rechtsgrundsatz „in dubio pro reo“ (im Zweifel für den Angeklagten) heranzuziehen sei, ließ das Gericht nicht gelten.