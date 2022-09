35 000. Gast im Freizeitbad Sulingen

Von: Harald Bartels

Einen Blumenstrauß und eine Saisonkarte für das kommende Jahr erhielt Christine Bremer von Bürgermeister Patrick Bade (links) und Bäderbetriebsleiter Sebastian Teiner. © Bartels

Sulingen – Freudige Überraschung für Christine Bremer: Beim morgendlichen Besuch im Sulinger Freizeitbad am Mittwoch erhielt sie als 35 000. Badegast der Saison von Bürgermeister Patrick Bade und Bäderbetriebsleiter Sebastian Teiner einen Blumenstrauß sowie eine Saisonkarte für das kommende Jahr. Den Antrag für eine neue Saisonkarte habe sie zuhause bereits liegen, verriet die Sulingerin, aber zum Glück habe sie ihn noch nicht ausgefüllt.

Das vorläufige Fazit der Freibadsaison fällt bei Teiner positiv aus: „Das war richtig schön“, stellt er fest, „der erste Sommer ohne Corona-Beschränkungen, und das Wetter hat uns in die Hände gespielt.“ Alleine in den beiden Monaten Juli und August habe es zusammen mehr als 20 000 Besucher gegeben, und an den beiden heißesten Tagen, am 19. und 20. Juli, habe man jeweils mehr als 1 000 Gäste gezählt. „Wenn das Wetter hält, schaffen wir auch noch die 40 000.“

Wie bereits berichtet, wird die Saison im Freizeitbad verlängert bis zum 30. September. Angepasst werden allerdings die Öffnungszeiten, entsprechend der Tageslichtperiode: Seit Montag ist das Bad ab 6.30 Uhr geöffnet und ab Montag, 19. September, ist es täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Die Saison des Sulinger Hallenbades beginnt voraussichtlich am 17. Oktober.