33 neue Wohnungen im Sulinger Westen

Von: Harald Bartels

Beim symbolischen Spatenstich für die Mehrfamilienhäuser: Stefan Osterkamp (Bau-Team Husmann), die Volksbank-Vorstände Stefan Ullmann, Jörn G. Nordenholz und Torsten Blietschau sowie Lara-Saskia Wendt und Detlef Detlefsen vom Bauverein. © Bartels

Mit dem symbolischen Spatenstich an der Bassumer Straße in Sulingen begann auch offiziell das Bauvorhaben „Wohnen im Westviertel“ der Volksbank Niedersachsen-Mitte. Der Bauverein erstellt drei Mehrfamilienhäuser für rund 6,8 Millionen Euro.

Sulingen – Für das Foto griffendie Volksbank-Vorstände Jörn G. Nordenholz, Torsten Blietschau und Stefan Ullmann selbst zum Spaten. Detlef Detlefsen, Leiter der Volksbank-Niederlassung Bauverein Sulingen, Bauvereinsarchitektin Lara-Saskia Wendt und Stefan Osterkamp, Geschäftsführer des Bau-Teams Husmann aus Diepholz, das als Generalunternehmer die Umsetzung des Vorhabens übernimmt, schauten interessiert zu.

Seit knapp einem Jahr ist das Vorhaben geplant worden, blickt Detlefsen zurück. Durch die „Explosion der Baupreise“, die steigenden Zinsen und die hohe Auslastung der Bauunternehmen wurden die Überlegungen verzögert, aber „während alle abgesprungen sind, sind wir hier weitergegangen“. So konnten bereits die Arbeiten für ein Mehrfamilienhaus an der Straße „Am Wolfsbaum“ und für eine zur Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ gehörende Krippe begonnen werden. Seit Juni wird auch an der Bassumer Straße gearbeitet.

Unter dem Titel „Wohnen im Westviertel“ entstehen drei Mehrfamilienhäuser. Die Gebäude in Verblender-Putz-Fassade mit Flachdach erhalten jeweils eine Wärmepumpe samt Photovoltaikanlage zur umweltfreundlichen und nachhaltigen Energieversorgung, wie es in einer Mitteilung der Volksbank heißt. In den Neubauten finden insgesamt 33 Zwei- und Dreizimmer-Appartements mit einer Größe von 54 bis 79 Quadratmetern Platz. Alle Wohnungen verfügen über Terrasse, Balkon oder Dachterrasse, zudem gehören zur Ausstattung eine Einbauküche, Vinyl- und Fliesenfußböden, elektrische Rollläden, bodenebene Duschen, Fußbodenheizung, ein Stellplatz sowie eine drei Quadratmeter große Fahrradgarage. Die Gebäude werden barrierearm gestaltet und verfügen über einen Fahrstuhl.

Die geschätzte Bauzeit für das Projekt beträgt etwa zwei Jahre. Mit einem Investitionsvolumen von rund 6,8 Millionen ist es nach eigener Aussage das größte Bauvorhaben in der mehr als hundertjährigen Geschichte des Bauvereins. „Alleine mit den beiden Bauvorhaben in Sulingen plus der Krippe erweitern wir unseren Wohnungsbestand um gut zehn Prozent“, verdeutlicht Detlefsen. Der aktuelle Bestand nach dem Abschluss mehrerer Bauten liegt bei 445 Wohnungen, nachdem der Bauverein in die Fusion mit der Volksbank zum 1. Januar 2020 insgesamt 417 Wohnungen einbrachte. Anfragen zu den Wohnungen beantworten Julia Dannemann und Sandra Dannemann per E-Mail an info@bauverein-sulingen.de.

„Mit dem Neubauvorhaben möchten wir einen wichtigen Beitrag zur Wohnraumversorgung in Sulingen leisten“, erklärt Nordenholz. Das Ziel ist es, modernen Wohnraum zu schaffen, „der den Bedürfnissen unserer Mitglieder und der Gemeinschaft entspricht“. Zudem soll damit ein Zeichen „für eine positive Zukunft im Stadtgebiet Sulingens“ gesetzt werden.