3 000 Euro für das „Café Kinderwagen“

Auszubildende von Lloyd Shoes unterstützen Angebot für junge Eltern im FGZ Sulinger Land

+ Inmitten der Gäste des „Cafés“: die Lloyd-Azubis Veronika Schreen (links) und Christin Adam mit Anke Harzmeier (Mitte), dahinter Hebamme Swantje Kornau. Foto: Behling

Sulingen – Jack und Rose: Die Hauptfiguren aus „Titanic“ wählten die Auszubildenden des Sulinger Schuhherstellers Lloyd Shoes als Namenspaten für die Schuhmodelle, die sie im Rahmen ihres über einjährigen „LL Leather“-Projektes entwarfen, produzierten – und verkauften. Veronika Schreen und Christin Adam haben am Dienstagvormittag je ein Paar mitgebracht in das Familiengesundheitszentrum Sulinger Land, wo gerade eine große Gruppe junger Mütter mit ihren Babys im „Café Kinderwagen“ zu Gast ist: Dieses kostenlose Informations- und Beratungsangebot, geleitet von Hebamme Swantje Kornau und deren Mutter, der pensionierten Erzieherin Renate Kornau, unterstützen die 19 Lloyd-Azubis, die am Projekt beteiligt waren – mit mehr als beachtlichen 3 000 Euro.