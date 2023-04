260 Sträucher für den Schulgarten der Sulinger Carl-Prüter-Schule

Schon beim Start des Schulgartens 2020 waren Janeck, Dominik, Lukas und Daniel (von links) aus der 8a dabei. © CPS Sulingen

Sulingen – Statt zu Block und Stift griffen jetzt rund 30 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgängen der Sulinger Carl-Prüter-Schule (CPS) zu Schaufel und Spaten: Im Rahmen einer Pflanzaktion erweiterten sie den Schulgarten um 260 Sträucher.

Laut Tammo Schulze, der für das Kollegium den Schulgarten betreut, hat die Garten-AG der Oberschule im Herbst mit den Planungen begonnen. „Den Schülern war es wichtig, den Nutzgarten auch in eine ,Oase zum Relaxen‘ zu verwandeln.“ Mehr Sichtschutz und Struktur gehören dazu, außerdem Sitzbänke und Hochbeete. In Zusammenarbeit mit der Amateurfunk-AG soll noch eine Wetterstation gebaut werden. „Mittlerweile sind die ersten Bänke gebaut. Das erste von mehreren Hochbeeten aus Paletten ist fertig.“

Wichtiger Bestandteil der Neugestaltung ist eine Wildsträucherhecke, die Pflanzen haben die Schüler der Garten-AG ausgesucht: Einerseits sollen die Arten der heimischen Tierwelt Schutz und Nahrung bieten (Dornen und Früchte), andererseits sollen Früchte auch selbst genutzt werden, erklärt Schulze. Die Wahl fiel unter anderem auf Vogelbeere, Holunder, Feldahorn, Wildrosen, Schlehen, Himbeeren, Johannisbeeren, Weißdorn und Hainbuchen. Für den Erwerb gewährte die Bingo-Umweltstiftung eine Förderung in Höhe von 1 000 Euro. Gekauft wurden die Sträucher in der Siedenburger Baumschule Husmann, die für den Garten einen großen Apfelbaum stiftete.

Einen Strauch für den Schulgarten pflanzen Eileen und Sophia aus der Klasse 6b. © CPS Sulingen

Den ganzen Vormittag über pflanzten die Helfer Sträucher, zu Mittag wurden sie von der Koch-AG mit Pizza vom Blech versorgt. „Pünktlich zum Ende der Aktion hat sogar das Wetter mitgeholfen und die Pflanzen angegossen“, sagt Schulze.

Begonnen hat der Schulgarten im Januar 2020 als Projekt der damaligen Umweltklasse 5c. Auf einer brachliegenden Wiese hinter dem Schulgebäude gruben die Schüler eine etwa 60 Quadratmeter große Fläche um und legten nach selbst erstellten Plänen Beete an, die sie mit Kompost für die Aussaat vorbereiteten. „Obwohl dann Corona dazwischenkam, schafften wir es, auszusäen und die Beete zu pflegen.“ Wie Schulze berichtet, konnten nach den Sommerferien bereits die ersten Ernten eingefahren werden.

Laut „Schulgärtner“ Schulze wird der Garten immer intensiver genutzt: Mittlerweile kümmern sich die beiden Umweltklassen 6c und 7c ebenso um das Gelände wie die Garten-AG mit Schülern aus den fünften bis zehnten Klassen. Die Ackerfläche wuchs auf eine Größe von 120 Quadratmetern. Angebaut werden Obst und Gemüse wie Tomaten, Kartoffeln, Rote Bete oder Erdbeeren. „Vieles wandert direkt von der Hand in den Mund, anderes, wie die reiche Kartoffelernte, wird zum Teil mit nach Hause gegeben oder auch in Kooperation mit der Koch-AG in leckere Gerichte verwandelt.“ Der Ertrag aus dem Garten ist jedoch nicht der einzige Nutzen für die Oberschule: „Unser Schulgarten hat einen super Einfluss auf die jungen und älteren Gärtner“, stellt Schulze fest. „Bei der Arbeit an der frischen Luft kommt man ins Gespräch über die verschiedensten Themen. Gemüse ist plötzlich total lecker und es gibt immer Interessantes zu entdecken. Schüler, die sich im Klassenraum kaum konzentrieren können, zupfen engagiert Wildkräuter aus den Beeten. Ernährung und Umweltschutz sind wie von selbst Thema. Einzig die Geduld wird bei vielen Schülern auf eine harte Probe gestellt: Häufig kommt direkt bei der Aussaat schon die Frage: ,Wann können wir das dann essen?‘.“