26. Litauentransport auf der Kippe

Sulingen – Die Fahrzeuge sind beladen, die Helfer stehen bereit – doch ob der 26. Hilfstransport nach Litauen wie geplant am Sonntag starten kann, entscheidet sich buchstäblich erst kurz vor der Abfahrt, und Auslöser der Ungewissheit ist die Corona-Pandemie.

Der Ostseestaat hat kaum Probleme mit Covid-19-Erkrankungen, weiß Friedhelm Hartkamp, der die Hilfsaktionen von Beginn an organisiert. Am Montag dieser Woche sei aber für Transitreisende aus Polen eine Quarantänepflicht in Kraft getreten, wonach Reisende aus dem Nachbarland sich für 14 Tage in Isolation hätten begeben müssen. Damit wäre die Aktion in diesem Jahr nicht mehr möglich gewesen, denn „die Helfer nehmen dafür Urlaub, und wir haben auch Bedenken, wie es sich weiter entwickelt, wenn wir am Beginn einer zweiten Welle stehen.“

Um dennoch fahren zu können, habe er sich an den heimischen Bundestagsabgeordneten Axel Knoerig gewandt, und der habe Kontakt zur litauischen Botschaft aufgenommen. Mittlerweile gebe es von dort Signale, dass die Quarantänepflicht ab Montag auch nicht mehr gelte. Darüber hinaus betreffe sie ohnehin nicht den Güterverkehr: „Wir sind ja im Auftrag der Sulinger Kirche unterwegs, und jetzt hoffen wir, dass wir noch rechtzeitig vom litauischen Bischof Mindaugas Sabutis ein Schreiben erhalten, dass wir mit unserem Transport dem Güterverkehr gleichgestellt sind.“ Darüber hinaus habe er auch Kontakt zum Pastor vor Ort, der in den vergangenen Tagen den Grenzverkehr beobachtet habe, und nach dessen Auskunft habe es kaum Kontrollen gegeben. „Ich bin also ganz zuversichtlich, dass nichts passiert.“

Die Vorbereitungen für den diesjährigen Transport hätten gleich nach der Rückkehr im vergangenen Jahr begonnen, sagt der Groß Lessener. „Das ist wie im Fußball: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ Gut 14 Tage nach dem Abschluss der letztjährigen Fahrt seien mehr als 100 Tische, rund 320 Stühle sowie sechs Schultafeln zur Verfügung gestellt worden, die bis dahin in den angemieteten Räumen des Gymnasiums genutzt wurden. Seither lagerten die Möbel auf einem Auflieger, der – wie in jedem Jahr – von der Sulinger Unternehmensgruppe Gerdes + Landwehr bereitgestellt worden war.

Aus der ehemaligen Grundschule in Sulingen habe die Stadt 80 Stühle und anderes Material zur Verfügung gestellt, aber diese seien schon vorab von einem befreundeten Spediteur, der die Aktion ebenfalls seit Jahren unterstützt, zu einer litauischen Grundschule gebracht worden.

Der aktuelle Transport umfasst zudem mehrere Teppiche aus der Produktion der Wagenfelder Spinnerei, zehn Fahrräder, diverse Möbel sowie medizinische Güter, darunter Krankenbetten, Rollatoren und Hygieneprodukte. Einen großen Teil der Lieferung machen wieder Kleidungsstücke aus, sowohl aus dem DRK-Shop „Kaufen & Helfen“ als auch vom Kaufhaus Ranck und von Lloyd Shoes. Eine Besonderheit in diesem Jahr sind mehrere Mannschaftssätze an Kindertrikots, Hosen und Stutzen vom TuS Blau-Weiß Bohnhorst, die dort nach einem Wechsel des Trikotsponsors nicht mehr benötigt werden.

Die Güter werden überwiegend zum Kinderheim der Diakoniestation „Sandora“ in Klaipeda und der Rehabilitationsreinrichtung des Gabrielius-Projektes für Drogenabhängige in Silute gebracht. Die Schulmöbel hingegen sind bestimmt für eine Schule in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Diese Extratour führe dazu, dass es in diesem Jahr mehr Fahrerei gebe als sonst, so Friedhelm Hartkamp, aber „die Motivation ist: Man sieht, dass die Hilfe ankommt. Man sagt uns immer, dass die Kinder aus dem Kinderheim die bestangezogenen im Ort sind.“

Planmäßig machen sich am Sonntag im Lkw Torsten Breiter und Jens Buscher auf den Weg, begleitet von Friedhelm Hartkamp und Uwe Kordes im Pkw samt voll beladenem Anhänger. Zurückerwartet werden die Helfer, nach mehr als 3 200 Kilometern Fahrt, Samstagabend.