25 Jahre im Zeichen des „Big Mac“

Von: Harald Bartels

Teilen

Im Oktober 1998 in Sulingen: Christian Eckstein (Zweiter von links) im Kreis seines Managements. © McDonalds

Sulingen / Osnabrück – Für das McDonalds-Restaurant in Sulingen steht im Herbst ein Jubiläum an: Vor 25 Jahren eröffnete Christian Eckstein den Standort – und legte damit den Grundstein für sein Unternehmen.

Die Verbindung zur Restaurantkette reicht für Christian Eckstein jedoch wesentlich weiter zurück, wie er verrät: „McDonalds hat mich von Kindesbeinen an begleitet: Wenn ich in der Schule etwas geleistet habe, habe ich mich mit einem Cheeseburger belohnt.“ Später lernte er die Restaurantkette aus anderer Perspektive kennen über seine Ehefrau, die ihr Studium in Oldenburg über einen Job in einem Restaurant finanzierte: „Ihr Arbeitgeber war ein ganz cooler Franchise-Nehmer“, erinnert er sich.

Nach der Bundeswehrzeit besuchte Christian Eckstein mit einem Freund die Fachmesse in Essen, wo unterschiedlichste Unternehmen um künftige Franchisenehmer warben. Vieles sei interessant gewesen, aber „McDonalds strahlte für mich am meisten, und mein Herz hat entschieden: Ich bin stolz, dass ich die Marke seit 25 Jahren vertreten darf.“

Im April eröffnete Christian Eckstein sein jüngstes Restaurant in Rhede (Ems). © Privat

Dass es ihn nach Sulingen verschlug, verdankt er einer Absage: „Franchisenehmer suchen sich ihren Standort nicht selbst aus, sondern bekommen ihn vorgeschlagen“, erläutert Christian Eckstein. Weil ihm Dannenberg, sein erstes Angebot, aber nicht zusagte, bot man ihm Sulingen an, und bei seinem ersten Besuch auf der damaligen Baustelle am Autohof „Westpoint“ traf er gleich auf Bauherrn Karl-Heinz Jantzon. Auch das Mittelzentrum sagte ihm zu: „Ich fand die Stadt aufgeräumt, eine gepflegte, schöne kleine Stadt, von der wir uns vorstellen konnten, dass unsere Kinder hier aufwachsen.“

Die Eröffnung seines ersten Restaurants ist ihm im Gedächtnis geblieben: „Ich war völlig aufgeregt und angespannt, weil ich Sorge hatte, dass niemand kommt.“ Das wäre für den Jungunternehmer ein Fiasko gewesen, denn „das Konto war auf Null, weil alles in die Eröffnung geflossen ist.“ Die Bedenken waren jedoch unbegründet: Bereits um 11 Uhr war gefühlt alle Sulinger Schüler da, und im Verkehrsfunk des NDR wurde vor Staus auf der Bundesstraße 61 rund um Sulingen gewarnt. Insgesamt rund 29 000 DM Umsatz erbrachte der Eröffnungstag: „Das war ein ,Raketenstart‘“, sagt Christian Eckstein, „aber das normalisierte sich dann wieder.“

Im Rückblick war für ihn der Start in Sulingen „meine zufriedenste Zeit: Ich war in der Stadt vernetzt, nach jedem Wochenende gab es etwas zu erzählen, und wenn ich etwas verändern wollte, habe ich es mit meiner Truppe verändert. In Sulingen war ich wirklich Gastgeber und nicht nur Führungskraft meiner Mitarbeiter.“ Im Jahr 2001 übernahm er zusätzlich den Standort Nienburg, und 2003 folgte Bassum.

In eine neue Richtung ging es 2006, als der Unternehmer von McDonalds das Angebot erhielt, in einem Joint Venture mit der Kette die Standorte rund um Osnabrück zu übernehmen. „Das war wirklich eine Riesenherausforderung, denn ich lernte eine ganz andere Welt kennen, und es war nicht mehr alles lieb und nett.“ Statt dreier Standorte wie bisher hatte er nun elf Filialen zu verantworten. „Ich war glücklich, dass ich meine alten Mitarbeiter hatte, auf die ich mich verlassen konnte, und viele sind inzwischen selbst zu Führungskräften geworden.“

Mit in der Spitze 38 Restaurants war Christian Eckstein zeitweise Deutschlands größter Franchisenehmer bei McDonalds. Inzwischen umfasst sein Unternehmen im Joint Venture knapp unter 2 000 Mitarbeiter in 36 Restaurants, dazu zwei Restaurants, die vom von seinem Sohn Corvin Eckstein gegründeten Unternehmen „Best Customer Experience“ betrieben werden. Drei Restaurants seien alleine in den vergangenen zwölf Monaten eröffnet worden, zuletzt ein Standort in Rhede (Ems), und als Nächstes stehe die Eröffnung in Apen-Remels an.

Hat das Geschäft aus seiner Sicht denn eine Zukunft? „Wir verkaufen immer noch Hamburger und Cheeseburger, aber unter ganz anderen Rahmenbedingungen – die Veränderungsgeschwindigkeit wird immer schneller.“ Seine Vermutung: „Ich glaube, dass es zukünftig noch mehr Varianten für fleischlose Burger geben wird.“ Für sich persönlich laute der Plan, „noch zehn Jahre McDonalds zu machen“ und dann die Geschäftsführung an Corvin Eckstein abzugeben, der schon jetzt für die Restaurants in Wilhelmshaven, Jever und Westerstede verantwortlich ist.

Ist ihm nach 25 Jahren denn schon einmal der Appetit auf die Burger aus dem eigenen Haus vergangen? „Ich esse immer noch fast jeden Tag bei McDonalds“, bekräftigt Christian Eckstein: „Es schmeckt mir, und ich kenne die Qualität.“