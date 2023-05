24-Jähriger kriegt Bewährung – und wird im Gerichtssaal verhaftet

Von: Volker Rathmann

Der Fall wurde jetzt vor dem Amtsgericht Sulingen verhandelt. © Bartels

Sulingen – Einen unangenehmes Ende hatte eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Sulingen für den 24-jährigen Angeklagten aus Bassum. Nachdem ihn das Gericht zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilte, erklärte ein zuvor als Zeuge angehörter Polizeibeamter, dass gegen den jungen Mann drei sogenannte Vollstreckungshaftbefehle vorliegen und er diesen daher im Anschluss verhaften und einer Justizvollzugsanstalt zuführen werde.

Laut Anklageschrift wurde dem seinerzeit in Affinghausen wohnenden Mann ein Warenkreditbetrug zur Last gelegt. Er hatte demnach im September 2022 bei einem Fachunternehmen eine Balkonüberdachung im Wert von 4 000 Euro bestellt und die einzelnen Bauteile auch geliefert bekommen – aber dann nicht bezahlt. Bei der Onlineabwicklung des Bestellverfahrens benutzte der Bassumer einen falschen Namen. In seiner Vernehmung gab er an, vor der Tat für einen Monat bei der geschädigten Firma gearbeitet zu haben. Da er keinen Lohn erhalten habe, sei man im Streit auseinandergegangen. Das Tatgeschehen sei eine Art „Retourkutsche“ für das ausstehende Geld aus dem Beschäftigungsverhältnis.

Eine Überprüfung habe ergeben, dass Teile der Überdachung auf dem zur Wohnung des Angeklagten gehörigen Balkon verbaut worden waren, erklärte der als Zeuge geladene Polizeibeamte. Auffällig sei gewesen, dass sich an dessen Briefkasten fünf verschiedene Namensschilder befanden. Aus anderen polizeilichen Ermittlungen wisse er, dass es „Masche“ des Angeklagten sei, auf diese Fantasienamen Waren zu bestellen und sich liefern zu lassen. Mehrere Betrugsverfahren seien anhängig, da Zahlungen ausblieben.

Die Anklagevertreterin der Staatsanwaltschaft Verden betrachtete den erhobenen Tatvorwurf als vollständig erwiesen, zumal der Bassumer die Betrugshandlung auch im Kern einräumte. Gegen den Angeklagten spreche aber der relativ hohe Schaden und es habe keinerlei Bemühungen seinerseits zur Wiedergutmachung gegeben. Weiterhin sei er kurz vor der verhandelten Sache vom Amtsgericht Nienburg wegen einer Verkehrsstraftat verurteilt worden. Zu beeindrucken vermochte ihn dieser Umstand aber offenbar nicht. Daher beantrage sie die Verhängung einer Geldstrafe in Höhe von 1 800 Euro (60 Tagessätze zu 30 Euro).

Der Verteidiger hielt dem entgegen, dass er eine Bereicherungsabsicht seines Mandanten nicht erkennen könne, schließlich wäre es ja möglich, die verbauten Teile der Überdachung zu demontieren und dem Geschädigten zurückzugeben. Ansonsten überlasse er dem Gericht eine gerechte Urteilsfindung.

Das Gericht ging bei der Strafzumessung über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus und verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Der erzielte Tatertrag von 4 000 Euro wird eingezogen. In ihrer Urteilsbegründung machte die Vorsitzende Richterin dem Angeklagten deutlich, dass er mit einer erheblichen kriminellen Energie vorgegangen sei. Für sie stehe zweifelsfrei fest, dass nie die Absicht bestand, die gekaufte Balkonüberdachung auch zu bezahlen. Die Sache mit der „Retourkutsche“ nehme sie ihm so auch nicht ab. Das Urteil solle klarmachen, dass „das Ende der Fahnenstange“ erreicht sei und ihm weitere Betrugshandlungen unweigerlich Freiheitsstrafen ohne Bewährung einbringen werden. Nach der Urteilsverkündung legte der Polizeibeamte dem 24-jährigen die Haftbefehle vor. Wegen nicht bezahlter Geldstrafen/Geldbußen in Höhe von 1 215 Euro hat er jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen, insgesamt 38 Tage – soweit er das Geld nicht doch noch aufbringen kann.