22-Jährige rückt in den Rat der Stadt Sulingen nach

Sulingen - Der Rat der Stadt Sulingen wird jünger – und weiblicher: CDU-Ratsmitglied Benjamin Müller hatte Anfang Oktober gegenüber Bürgermeister Dirk Rauschkolb den Verzicht auf die weitere Ausübung des Mandates erklärt. Für Müller rückt die ehemalige Schülersprecherin des Gymnasiums Sulingen und Sprecherin des Stadtschülerrates, Gesa Roggenbuck, in den Rat nach. Heute, Donnerstag, wird sie während der öffentlichen Ratssitzung (Beginn 18 Uhr, Alte Bürgermeisterei) als neues Ratsmitglied förmlich verpflichtet.

Gesa Roggenbuck ist 22 Jahre alt, war erst kurz vor den Kommunalwahlen im Herbst 2016 nach Sulingen gezogen. „Mein Lebensmittelpunkt war schon früh Sulingen“, sagt die Jura-Studentin, die an der Leibniz-Universität in Hannover derzeit im fünften Semester direkt Kurs auf das erste Staatsexamen nimmt. „Ich bin in Sulingen zur Schule gegangen.“

Am Gymnasium Sulingen wirkte sie die letzten beiden Jahre vor dem Abitur als Schülersprecherin, rief unter anderem den Schulsanitätsdienst des Gymnasiums ins Leben und gehört zu den Mitbegründerinnen des Stadtschülerrates. Dass der Stadtschülerrat aktuell inaktiv ist, bedauert sie. „Das war eine Chance für junge Leute, an der Gestaltung der Stadt mitzuwirken. Das Problem ist, dass ein ständiger Wechsel der Besetzung schon in der Natur der Sache liegt. Da fehlt es dann an Kontinuität. Vielleicht ist einfach auch nur kein Bedarf da.“

Bereitschaft zum Engagement zeigte die junge Frau früh. Auf unterschiedlichsten Ebenen: „Ich habe im Alter von drei Jahren Geigenunterricht bekommen. Später unterrichtete ich selbst.“ Musik fasziniere die Studentin nach wie vor: Erst im Oktober probte sie mit der Big Band der Konrad-Adenauer-Stiftung in Heidelberg; als Posaunistin. Die Stiftung unterstützt sie im Studium.

Gesa Roggenbuck ist Mitglied des Deutschen Roten Kreuzes. Als Sanitäterin war sie für die DRK-Bereitschaft Sulingen tätig, bildet selbst in Erster Hilfe aus.

Während des Studiums belegte sie ein Seminar beim Verein Refugee Law Clinic Hannover und bietet jetzt, mit anwaltlicher Unterstützung, Flüchtlingen kostenlose Rechtsberatung an. „Eine willkommene Abwechslung neben dem doch sonst eher sehr theoretischen Studium und ein spannendes Rechtsgebiet“, sagt die Wahl-Sulingerin, die vom Mittelzentrum aus zu den Vorlesungen und Prüfungen nach Hannover pendelt.

2016 trat sie in die CDU ein, später auch in die Junge Union. Politik interessiere sie, sagt Gesa Roggenbuck. Machen statt Meckern sei ihre Philosophie. „Man muss nicht alles gut finden an der CDU. Aber auf kommunaler Ebene stimme ich in den meisten Punkten mit den Ansinnen der Union überein.“ Gefallen habe ihr, dass sie als 20-Jährige Ideen in die Programmplanung für den Kommunalwahlkampf habe mit einbringen können. „Man kennt sich zwar noch nicht in allen Themen aus, wurde aber gehört. Dabei ist dann die Idee der Kandidatur entstanden.“

Als Neu-Sulingerin habe sie 2016 nicht unbedingt damit gerechnet, auf Anhieb in den Rat einziehen zu können. Dass sie jetzt die Chance bekommt, nachzurücken, freue sie umso mehr.

Bedenken, dass sich ihr Studium und ihre Ratstätigkeit nicht miteinander vereinbaren lassen, teile die 22-Jährige nicht: „Das hatte ich mir vor der Kandidatur reiflich überlegt.“

Genauso hat sie klare Vorstellungen von ihrer zukünftigen Rolle im Rat der Stadt: „Eine andere, jüngere Sicht auf die Dinge muss nicht schaden.“

Sie wolle neue Ideen in die Arbeit einbringen, Anstöße geben, „dafür sorgen, dass sich auch jüngere Leute wieder im Rat repräsentiert fühlen.“

Die Weiterentwicklung des Mittelzentrums als Lebensraum sei wichtig, eine Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs auch. Und sonst? „Lass ich das alles mal auf mich zukommen“, sagt die Sulingerin Gesa Roggenbuck. - oti