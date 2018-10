2019 zurück in das Handwerk

Luisa Immoor absolviert Ausbildung zur Raumausstatterin und ist Kammersiegerin

+ Ehemalige Auszubildende und ehemaliger Ausbilder: Luisa Immoor und Lennart Brümmer bei der Ehrung der Kammersieger in Hannover. - Foto: Brümmer

Siedenburg - Luisa Immoor ist 19 Jahre alt, lebt in Schweringen bei Hoya. „Jedem, der annähernd Interesse am Handwerk hat, kann ich eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb nur empfehlen“, sagt sie. Luisa Immoor selbst begann im August 2015 bei Brümmer Raumgestaltung in Siedenburg ihre Ausbildung – und ist jetzt Kammersiegerin im Handwerkskammerbezirk Hannover. Auf Landesebene wurde sie dritte Siegerin – und freue sich jetzt über ein mit bis zu 7 000 Euro dotiertes Stipendium, das ihr die Meisterschule vereinfachen soll.