2017 keine Hanging Baskets?

Sulingen - Attraktivitätssteigerung Lange Straße, für Rat, Verwaltung und Initiative Sulingen ein Dauerbrenner: Uneinigkeit scheint sich aktuell über die Gestaltung breit zu machen. Weniger in der Form, mehr in der Übernahme von Kosten. Konkret geraten die 50 Blumenampeln zwischen die Fronten, die die Initiative der Stadt Sulingen 2012 spendiert hatte. Nach Beschluss des Verwaltungsausschusses sei die Stadt zwar bereit, die Kosten für die Bepflanzung zu übernehmen, nicht aber für die Pflege aufzukommen. Philipp Leymann, Vorsitzender der Interessenvertretung der Gewerbetreibenden: „Entzückt sind wir über die Haltung der Stadt nicht.“

Seitens des Vorstandes arbeite man an einer Lösung; wohl auch unter Einbeziehung der Mitgliedsbetriebe. Der Verwaltungsausschuss hatte sich dafür ausgesprochen, falls sich keine Privatpersonen oder Institutionen finden, die Pflege zu übernehmen, ab diesem Frühjahr auf das Aufhängen der Blumenampeln in Gänze zu verzichten.

„Das wäre schade“, sagt Philipp Leymann mit Blick auf die Investitionskosten von an die 5 000 Euro, die die Initiative 2012 erst nach Zusage der Stadt getätigt habe, dass diese alljährlich für die Bepflanzung und die Pflege aufkommt. „Vereinbart ist vereinbart.“

„Sowohl die Verwaltungsspitze als auch der Verwaltungsausschuss haben sich damals positiv dazu geäußert“, räumt Bürgermeister Dirk Rauschkolb ein. Aber: „Seit 2013 tragen wir die Kosten allein. Als Pflanzen werden jährlich 300 vorgezogene Geranien in Kultursubstrat in die Blumenampeln gesetzt, die vorher mit Kokosmatten ausgekleidet wurden. Der Bürgermeister legt Rechnungen örtlicher Gärtnereien auf den Tisch: „2014 haben wir 2 814 Euro dafür bezahlt, 2015 waren es 2 433 Euro.“ Doch damit nicht genug: 2016 hatte die Verwaltung erstmals die Kosten für die Leistungen des Bauhofes erfasst. „Bei hohen Temperaturen und langanhaltender Trockenheit müssen die Blumenampeln bis zu dreimal die Woche gegossen werden. Rechnet man den Einsatz der Mitarbeiter des Bauhofes und die Maschinenleistungen zusammen, sind das allein für 2016 noch einmal zusätzlich über 8 000 Euro.“ Und: „Die Kosten für die Bepflanzung und für den Pflegeaufwand für die Blumenampeln sind bei der Annahme der Spende deutlich unterschätzt worden.“

Die Kritik an den Ampeln seitens der Ratsgremien ist nicht neu: Schon 2015 war im Verwaltungsausschuss angeregt worden, sie nicht neu zu bestücken.

Leymann kann die Argumentation der Verwaltung nachvollziehen, fordert aber auch dazu auf, die Entscheidung noch einmal zu überprüfen. „Wir halten es für falsch, vom Kleinen ins Große zu denken.“ Anders herum werde ein Schuh daraus. „Wir sprechen in der Bürgerbeteiligung über die Attraktivitätssteigerung der Langen Straße, auch in dem Projekt ‚Tapetenwechsel’ – und jeweils beteiligen wir uns nicht unerheblich an den Kosten. Die Blumenampeln sind nur ein kleiner Baustein im großen Ganzen, das es weiterzuentwickeln gilt.“

Seitens des Vorstandes der „Initiative“ sei man bereit, den Weg mit der Stadt weiterzugehen. „Wir hoffen, dass man das im Rathaus auch so sieht.“

oti

