18-jähriger Sulinger wird bei Kollision auf Bundesstraße 61 schwer verletzt

Einsatz für die Ortsfeuerwehr Sulingen am Montag um 13 Uhr, per Funkmeldeempfänger. Gemeldet wurden austretende Betriebsstoffe aus einem Fahrzeug nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Auto im Kreuzungsbereich Diepholzer Straße / Bundesstraße 61, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 18-jähriger Sulinger von der Diepholzer Straße nach links auf die B 61 abbiegen, habe dabei einen vorfahrtsberechtigten Sattelschlepper mit einem 22-Jährigen aus Wildeshausen am Steuer übersehen, der auf der Bundesstraße in Richtung Bassum unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten, am Mercedes des Sulingers entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der seitens der Polizei auf 5 000 Euro geschätzt wird. Der Sulinger wurde schwer verletzt in die Klinik Sulingen gebracht.

Vor Ort waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Die Einsatzkräfte der Sulinger Ortsfeuerwehr sperrten die Straße und streuten mit Bindemittel die betroffenen Stellen ab, damit das Öl nicht in den Wegeseitenraum gelangen konnte. Nach einer Stunde konnten die 20 Einsatzkräfte wieder zum Feuerwehrhaus zurückkehren. Die Einsatzleitung hatte der stellvertretende Ortsbrandmeister Christian Brünjes.