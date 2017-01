Diagnose: Fernweh: Die Sulingerin Meike Asmus in Australien

Chillen, „down under style“: Meike Asmus in Australien.

Sulingen - Von unserer Praktikantin Meike Asmus. Von Sulingen nach Melbourne – ohne Plan ging das Abenteuer los: Während eines „Work and Travel“-Aufenthaltes wollte ich Land und Leute in Australien kennen lernen. Um mich kurz vorzustellen: Mein Name ist Meike Asmus, ich bin 20 Jahre alt.

Als ich im Juni 2016 in den Flieger stieg, wusste ich nicht, was auf mich zukommt. 16.000 Kilometer von zuhause entfernt kam ich in einer 4,25-Millionen-Stadt an – ohne Pläne und Vorstellungen, wie meine Zeit aussehen soll.

Angst oder Bedenken, dass etwas schief gehen würde, hatte ich nie. Ich habe Selbstvertrauen genug, so dass ich mich alleine auf die Reise gewagt hatte.

Kurzfristig entschied ich mich weiter zu reisen, so waren unter anderem Bali und Singapur Reiseziele, dann zurück nach Australien nach Brisbane und Sydney.

In Sydney entschied ich mich für einen längeren Aufenthalt. Dort ging ich auf Jobsuche, womit ich – im Gegensatz zu anderen – ziemlich Pech hatte. Zwei Wochen lief ich von Job zu Job, zwischenzeitlich absolvierte ich drei Jobs gleichzeitig.

Letztendlich arbeitete ich dann zwei Monate in einem Bangladeshi-Restaurant als Köchin. Sydney hat mich am meisten fasziniert. Es fiel mir schwer, nach drei Monaten weiterzureisen.

In dem halben Jahr, in dem ich auf mich alleine gestellt war, sammelte ich viele Erfahrungen. Mit Freunden fuhr ich das erste Mal im Linksverkehr. Das war ziemlich lustig, muss ich zugeben. So wurden wir gleich bei der ersten Fahrt von der Polizei angehalten, da wir auf die falsche Fahrbahn abbogen und gleich im Gegenverkehr gelandet waren. „Ab jetzt ein bisschen mehr Konzentration“, riet uns der Polizist, der uns ungestraft weiterfahren ließ.

Natürlich lief nicht alles nach Plan: Als ich in Sydney mit Verdacht auf Blinddarmentzündung über Nacht im Krankenhaus bleiben musste, wäre ich am liebsten in den nächsten Flieger nach Hause gestiegen. In manchen Momenten hätte man eben doch lieber seine Familie um sich. Mit meinem „Schulenglisch“ fiel es mir schwer, zu verstehen, was die Ärzte sagten. Bei speziellen Fragen musste ich den Übersetzer auf meinem Handy bemühen.

Dennnoch: Für mich war der Auslandsaufenthalt ein Highlight. Einen Tripp nach Australien kann ich jedem nur ans Herz legen. Nach etwa einem Monat, in dem ich jetzt schon wieder zurück in Sulingen bin, fällt es mir immer noch schwer, mich hier wieder einzuleben. Hier habe ich nicht das Meer vor meiner Haustür. Der größte Unterschied sind für mich aber die Charaktere der Menschen: In Australien waren alle offener und hatten viel mehr Lebensfreude. Das fehlt mir hier in Sulingen am meisten. Kurzum: Ich habe Fernweh.

Mein Traum ist es, als nächstes die Westküste der USA entlang zu fahren. Eine weitere Erkenntnis: Köchin als Beruf wäre für mich nichts. Ich koche zwar gerne, aber dann doch lieber nur für mich, muss ich gestehen.