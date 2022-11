150 Strickwaren aus Sulingen für „Weihnachten im Schuhkarton“

Von: Harald Bartels

Teilen

Gut 150 Teile hat Iraida Kuznetovska (links) für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gestrickt, und ihre Tochter Oleksandra Pysarenko hilft beim Einpacken. © Bartels

Sulingen – In den Päckchen, die in diesem Jahr im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ aus Sulingen auf die Reise geschickt werden, findet sich ein besonderer Inhalt: Iraida Kuznetovska, geborene Split, hat dafür 150 Teile gestrickt.

Im Frühjahr sei sie zusammen mit ihrer Tochter Oleksandra Pysarenko aus dem ukrainischen Mykolajiw nach Deutschland gekommen und habe für einige Zeit bei ihm und seiner Frau gelebt, berichtet Peter Epp, bei der freien evangelischen Baptistengemeinde Sulingen Ansprechpartner für die Hilfsaktion. Sie habe gerne helfen wollen, und so sei es zu diesem Beitrag für „Weihnachten im Schuhkarton“ gekommen, denn „sie hat immer ihr Strickzeug dabei“, verrät er. Seit Ende März sind so Mützen, Socken, Handschuhe und Schals für Jungen und Mädchen in unterschiedlichen Farben entstanden, zum Teil verziert mit bunten Steinchen.

Im 20. Jahr nehme die Gemeinde teil an der Aktion, sagt Epp, und bislang seien schon gut 100 Pakete abgegeben worden. Zudem packten die Helfer weitere Pakete mit den zahlreichen Spenden, die eingegangen seien. „Es läuft immer gut“, lacht Peter Epp, „ich brauche niemanden anzurufen, alle wissen, was zu tun ist.“

Die Pakete seien wieder bestimmt für Kinder in Osteuropa. Das meiste werde in diesem Jahr in die Ukraine gehen: „Es geht darum, Kinderaugen strahlen zu lassen, und wenn man die Gesichter der Kinder sieht, lohnt sich das in jedem Fall.“

Noch bis zum 15. November können gefüllte Schuhkartons, täglich von 15 bis 19 Uhr im Gemeindezentrum der Baptistengemeinde, Königsberger Straße 3-5 in Sulingen, abgegeben werden. Empfohlen werden Kuscheltiere, Spielzeug, Hygieneartikel, Bekleidung und Accessoires und Süßigkeiten. Anregungen für den möglichen Inhalt finden sich im Internet. Gebrauchte Artikel, zerbrechliche Gegenstände, Lebensmittel oder Angst auslösende Dinge wie etwa Kriegsspielzeug sollten nicht eingepackt werden. Auf dem Paket sollte außen vermerkt sein, ob das Paket für einen Jungen oder ein Mädchen gedacht ist und für welche der drei Altersgruppen (zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre, zehn bis 14 Jahre). Weitere Informationen finden sich online unter www.weihnachten-im-schuhkarton.de.