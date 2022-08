15 Schützenvereine zu Gast bei Jubiläumsnachfeier der Piedelpoggen

+ © Behling Die „Piedelpoggen“ und ihre Gäste aus 15 Schützenvereinen marschierten, angeführt von der Marching Band „Sound of Sulingen“, vom Hof Winte zum Festplatz in Sulingens westlichem Bürgerpark. © Behling

Sulingen – Ordentlich Platz gibt es eigentlich auf dem Hof Winte. Die Gäste aus 15 Schützenvereinen – laut Andreas Albers, Präsident der Schützengesellschaft Sulingen von 1896, knapp 190 – und die gastgebenden „Piedelpoggen“ entschieden sich am Samstagnachmittag dennoch für enges Beisammensein: Schützen im Schatten der Scheune, gerne mit einem kühlen Getränk in der Hand. Bei deutlich über 30 Grad Celsius gab es keine Fisimatenten: Die Marching Band „Sound of Sulingen“ führte den imposanten Festumzug zur „Nachfeier“ des 125-jährigen Bestehens der Schützengesellschaft direkt zum Festplatz im westlichen Bürgerpark.

Dort verlegte Albers den Reigen der Grußworte kurzerhand etwas vor, nahm eingangs die Gäste mit auf eine kurze Zeitreise durch 126 Jahre Piedelpoggen-Geschichte; von der „Spaltung“ in Schützenverein und Schützengesellschaft über die erzwungene Wiedervereinigung im Dritten Reich, das erste Schützenfest in wiedergewonnener Unabhängigkeit (im 1 500-Quadratmeter-Zelt – fünfmal so groß wie heute), über die 80er und 90er Jahre, in denen die Mitgliederzahl fast die 400 erreichte und die größten Schützenfeste gefeiert wurden, bis in die Gegenwart der aktuell rund 160 Piedelpoggen.

Zu den Gratulanten zählten Landtagsabgeordneter Marcel Scharrelmann, Bezirksschützenpräsident Friedrich Scharrelmann, der Präsident des Kreisschützenverbandes III, Dieter Lüdeke, Sulingens Bürgermeister Patrick Bade, Dennis Häbel, zweiter Vorsitzender der Marching Band „Sound of Sulingen“ und Ulrich Ehlers, „Urgestein“ der Spielleute und des Schützenvereins von 1848 Sulingen – er sprach im Namen aller Sulinger Vereine die besten Wünsche zum Jubiläum und für die Zukunft aus. Die Fahnenbänder als „Souvenirs“ der Jubiläumsfeier brachte Elaine Becker, am letzten Tag ihrer (coronabedingt) dreijährigen Amtszeit als Juniorenkönigin, an den Fahnen der Gastvereine an. Damit sollte der „offizielle“ Part beendet sein und die große Schützenparty beginnen. Ralf Lüllmann ergriff, mit diabolischem Lächeln, das Mikro. „Wenn wir zum Jubiläum gehen, dann sagen wir auch ein paar Worte. Und genau das werde ich jetzt machen“, kündigte der Vorsitzende der Schützenvereins Wesenstedt-Harmhausen an – was Applaus und Jubel bei den Mitgliedern seines Vereins auslöste. Er beschränkte sich dann doch artig darauf, für die Einladung zu danken und den „Piedelpoggen“ alles Gute zu wünschen...

Mit einem Zeltgottesdienst begann der Schützenfestsonntag auf dem „schönsten Festplatz im Landkreis“, wie ihn Präsident Andreas Albers bezeichnete. Das anschließende Königsschießen verhieß Gutes: Sechs Anwärter auf den Thron gibt es und – es setzt sich Thorsten „der Ölbaron“ Vielhauer durch. Er regiert mit Königin Nicole. Ehrendamen sind Dana Becker, Petra Albers und Bianca Lüllmann. Papa hat vorgelegt – da zog Sohn Timon Vielhauer nach. Er regiert, zusammen mit Elaine Becker, die Piedelpoggen-Schützenjugend. Die Fahne trägt Kommandeur Björn Becker. Soweit die Piedelpoggen-Tradition – die, wenn es nach Albers und seiner Vizepräsidentin Bärbel Müller geht, Veränderungen erfahren muss. „Wir wollen näher ans Stadtzentrum rücken“, kündigt Albers an. Der Bürgerpark, so idyllisch er ist – er liege schlicht zu weit draußen. Die Überlegung ist, dass mit dem Heranrücken an die Stadt mehr Gäste begrüßt werden können, es gibt bereits verschiedene Optionen, nichts davon spruchreif. Das „Winterwunderland“ funktioniere hier, biete eine wunderbare Atmosphäre, erklärt Bärbel Müller. Aber das Schützenfest funktioniere hier nicht mehr.

Und nochwas: „Wir wollen den Termin verlegen, definitiv aus dem August raus“, sagt Albers. „Da sind wir immer in der Urlaubszeit“, ergänzt Müller. Ausgeguckt sei das dritte Juni-Wochenende.